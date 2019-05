Márquez: dos caídas y una ‘pole position’ en un mismo sábado

Las condiciones de la pista eran terribles. Invitaban a la duda, al equívoco. Pero, más o menos complicado, se impuso el de casi siempre, el poleman del Mundial, 83 pole position en su historial entre las tres categorías. Marc Márquez marcó una vuelta rápida prácticamente al inicio de la sesión: explosivo como es, se adjudicó un tiempo en 1m, 40’952s. Inalcanzable para sus rivales. Especialmente cuando la pista se fue mojando cada vez más. Por poca agua que cayese, era suficiente para complicar el pilotaje del más pintado. No en vano, se fue al suelo Márquez al poco de situarse en la cabeza de la tabla. Y lo hizo también Jack Miller, el más habilidoso con la pista en esas condiciones, poco después que el español. Luego caerían también Pol Espargaró o Nakagami.

Era una mañana gris, de llovizna intermitente, que propició numerosos accidentes. El propio Márquez ya se había caído en el último libre del día. Y llegado el momento de jugarse el tipo, la sesión de clasificación asistió a un baile de estrategias. La más sonada fue la que utilizó Valentino Rossi, que debía pasar previamente por la Q1 y se la jugó con una combinación de neumáticos listos. Apenas chispeaba, así que salió a por todas. Y dio su vuelta rápida en 1m, 37’667s. Todos sus rivales calzaban las gomas rayadas, para condiciones de lluvia, y no se acercaron lo más mínimo. El goteo constante dejó la pista imposible para los neumáticos de seco. Y Rossi dejó a todos con un palmo de narices. Pasó a la Q2 junto a Morbidelli, segundo y medio más lento.

En esa Q2 el italiano volvió a probar suerte. Lo hicieron todas las Yamaha, también su compañero Viñales o el joven Quartararo. Pero esta vez la pista, aunque no empapada, tenía demasiada agua para soportar el envite. Los tres tuvieron que volver a entrar para cambiar de gomas.

Así que triunfó Márquez, que escogió bien, pese a las dudas. Y que se atrevió con una primera vuelta lanzada tan veloz como le permitía el asfalto, húmedo, resbaladizo y frío, a unos 15ª. “Sabíamos que era un día de esos que podía acabar en la pole o el 12º tranquilamente. He visto cómo chispeaba y sabía que la pista cada vez estaría más lenta. Estoy contento porque era uno de esos días en que hay riesgo, no sabes qué elegir y es difícil pilotar. Además, estas condiciones de poca agua siempre me cuestan un poco”, explicó el piloto de Honda, que suma ya 55 poles en MotoGP, las mismas que Rossi. Petrucci y Miller le acompañarán este domingo en la primera fila de la parrilla.

En la segunda formarán Dovizioso, Rossi y Morbidelli. Lorenzo saldrá octavo y Viñales, 11º. Los dos, competitivos sobre el asfalto seco de Le Mans, sufrieron mucho para sacar un buen crono en estas condiciones, con la pista medio mojada, medio seca. Rins, segundo de la general, no pasó el corte de la Q1 y saldrá desde la 19ª posición, cuarto por la cola, su peor clasificación del año.

