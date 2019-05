Landa y Carapaz se regalan un ataque inesperado

Si la realidad te mata, sueña, les dicen a los ciclistas que, helados en la meta el martes leen en su orden del día que esa noche duermen en el Valle del Sol, de donde saldría la etapa del miércoles. Y sueñan con Marbella, tostados un poco por cada lado en una hamaca. En la Italia alpina, sin primavera, en la Italia que es Italia pero parece Austria, bárbara y rácana, y todo dicho en alemán, con miles de manzanos fuji y golden en hileras interminables y montañas severas cerrando el horizonte, el Valle del Sol resulta ser un sitio más helador aún, nublado, aguanieve, tres grados, y Amador se levanta y aún lleva en los huesos el frío que pasó el día anterior, el día que, asegura sin exagerar, más frío pasó en su vida encima de una bicicleta. A Amador, de Costa Rica, no le dio tiempo a ponerse los manguitos en la cima del Mortirolo mientras esperaba a Landa y Carapaz para bajarlos, y en el valle le salvó su alma rusa (regalo de su madre, Raisa Bikkazakova) y la esperanza de rehacerse en la etapa del miércoles se la mata el examen del perfil: la etapa termina a más de 1.600 metros en un estadio de biatlón, esquís y escopetas. Sol, ¿dónde estás?

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 ECU Richard Carapaz 74h 48:18 2 ITA Vincenzo Nibali + 01:54 3 SLO Primoz Roglic + 02:16 4 ESP Mikel Landa + 03:03 5 NED Bauke Mollema + 05:07 6 COL Miguel Angel López + 06:17 7 POL Rafal Majka + 06:48 8 GBR Simon Yates + 07:13 9 RUS Pavel Sivakov + 08:21 10 ITA Davide Formolo + 08:59 Nombre Puntos 1 ITA Giulio Ciccone 229 2 ECU Richard Carapaz 66 3 ITA Fausto Masnada 57 4 ITA Mattia Cattaneo 53 5 ITA Damiano Caruso 48 6 RUS Ilnur Zakarin 42 7 ITA Gianluca Brambilla 40 8 ITA Dario Cataldo 39 9 ESP Mikel Nieve 37 10 SLO Primoz Roglic 30 Nombre Puntos 1 FRA Arnaud Démare 200 2 GER Pascal Ackermann 187 3 ECU Richard Carapaz 83 4 ITA Fausto Masnada 81 5 ITA Davide Cimolai 50 6 SLO Primoz Roglic 49 7 ITA Damiano Cima 46 8 ESP José Joaquín Rojas 44 9 ITA Mattia Cattaneo 44 10 GBR Simon Yates 44 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 224h 50:05 2 BRN BAHREIN - MERIDA + 27:01 3 KAZ ASTANA PRO TEAM + 28:04 4 USA EF EDUCATION FIRST + 31:47 5 GBR TEAM INEOS + 35:20 6 AUS MITCHELTON - SCOTT + 49:46 7 USA TREK SEGAFREDO + 1h 14:57 8 GER BORA HANSGROHE + 1h 15:17 9 ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC + 1h 15:23 10 UAE UAE TEAM EMIRATES + 1h 34:46 Clasificación completa

Solo sueña feliz con la nieve que ve fresca en las laderas del Valle del Sol, y no muere por el desengaño, el francés Nans Peters, esquiador cuando no ciclista en su Chambéry alpina. Es un nuevo Voeckler. Marcha en la fuga numerosa, a la que ataca, a falta de 16 kilómetros, y gana.

Detrás de ellos, ataca Landa.

A Amador y a sus líderes, Landa y Carapaz, y a todos los que sufrieron el Mortirolo y sus nieblas, Nibali, Roglic, les preocupa el día siguiente. Alguno no habrá recuperado bien, están seguros, el frío siempre se lleva algo, y parten cautos mientras sus directores, que ahora son tres en el Movistar, convencidos de todo lo contrario, buscan un compromiso. A la pareja alegre y combativa Txente-Sciandri se les ha unido ya el jefe, el prudente Unzue, que en el desayuno habla de defensa. Dracarys Txente, hombre de ataque, sugiere organizar un ataque simultáneo de ambos, Landa y Carapaz, cada uno por un flanco, y Sciandri, guiña el ojo al periodista y le dice que si fuera él quien decidiera montaría una etapa para que Carapaz ganara, porque es dinamita y es el más fuerte, y en ese final, una cuesta de tres kilómetros, haría mucho daño, y, encima es su cumpleaños, y merece ese regalo. Se negocia y se transige. Cada uno cede un poco. Se hará, finalmente, una etapa cauta y un final, llegado el caso, ofensivo. Atacarán los dos, pero no a la vez. No ganarán la etapa pero pondrán su sello y seguirán asustando, que es de lo que se trata, hasta acabar el Giro.

Hirt, del Astana, prepara el terreno para el ataque de Superman que no llega. En su lugar, bajo la pancarta de tres kilómetros, salta Landa, que deja de piedra a Roglic y a Nibali, agarrados a la rueda del gregario Pozzovivo que les da el oxígeno justo para no perecer. Con ellos, Carapaz pedalea en el aire, esperando su oportunidad para atacar también y, sin poner en riesgo a su compañero, sacarse también unos segunditos por su cumple. Su amigo Superman, con quien comparte filosofía y tardes de pesca de truchas en el lago de Tota, se despierta, y su ataque es la señal para el salto de Carapaz que, amargamente, los rivales aceptan.

Los malos sueños despiertan monstruos que Nibali y los de su Bahrein buscan animar con insidias. En la cabeza de los mismos periodistas que escribieron que a Carapaz Roglic le regaló el liderato en Courmayeur, la mayoría del Giro, no entra que Landa y Carapaz no se odien. Necesitan una trama cainita. No entienden que el alavés no pueda estar más que irritado porque él no es el líder que le dijeron que sería. No le creen a Unzue y a todos cuando dicen que Landa y Carapaz han tenido las mismas oportunidades y que uno está de rosa y otro no, y que a Landa nunca se le ha negado el derecho a atacar, ni en el Mortirolo ni en ningún sitio. Prefieren oír a las gentes del Bahrein que dicen que Landa está más fuerte y que hará lo que sea para acabar con el ecuatoriano.

A todos, les responden ambos ciclistas atacando de común acuerdo y callando a Nibali.

