El Athletic femenino ficha al entrenador que ganó dos ligas con el Atlético

El Athletic siempre había contado con técnicos de casa para su equipo femenino. Desde hoy, también pone su vista fuera. Joseba Agirre, anterior entrenador y director deportivo de la sección, ha pensado que la persona idónea para ocupar el cargo de máximo responsable del primer equipo es Ángel Villacampa, actualmente seleccionador de China en categoría sub-16, y que hasta el año pasado fue el entrenador del Atlético de Madrid, con el que ganó dos ligas Iberdrola y una Copa de la Reina.

Sus números al frente del equipo colchonero lo dicen todo: fue el primer equipo en lograr una Liga Iberdrola invicto (24 victorias y 6 empates) con 91 goles a favor y solo 17 en contra. Estuvo 46 partidos oficiales invicto y disputó tres finales de Copa. Sin embargo, su salida del Atlético de Madrid fue un tanto abrupta. En una entrevista que concedió a estoesatleti.es, que sabía desde meses antes de acabar su contrato, que no seguiría en el cargo, a pesar de estar en camino de ganar la Liga. “Yo no soy la persona adecuada para hablar sobre los motivos de mi salida. Lo que sí sé desde febrero, es que no voy a continuar. No creo que sea una decisión de club. Es una decisión de personas concretas que no creen conveniente mi continuidad. Hay dos o tres personas que en febrero ya habían tomado esta determinación pasara lo que pasara el resto de la temporada”.

El Atlético, al parecer, tomó la decisión después de la dolorosa derrota (12-2) ante el Wolfsburgo en la Champions. Villacampa tomó la decisión de hacer numerosas rotaciones en un equipo muy cargado de partidos, después de haber perdido en casa 0-3 y tener la eliminatoria decidida a favor del equipo alemán.

Ahora regresa a la Liga Iberdrola con el propósito de recuperar la competitividad del Athletic, que hace cuatro temporadas consiguió su último título liguero, y que desde entonces ha sufrido una intensa renovación, tras la marcha de sus jugadoras más emblemáticas, por su retirada del fútbol o por la marcha a otros proyectos más interesantes, como en el caso de Irene Paredes, ahora en el PSG.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.