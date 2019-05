Pau Gasol confirma que no irá al Mundial de China por su lesión

El jugador español de los Milwaukee Bucks Pau Gasol ha confirmado este miércoles que, debido a la lesión en el pie y a la operación del pasado 10 de mayo, no podrá estar en el Mundial de China de este verano, pero ha dejado claro su compromiso con la selección y su deseo de estar en Tokyo 2020, ya que ha pasado por el quirófano "precisamente para seguir jugando al máximo nivel".

"Debido a la operación y a la lesión, no voy a poder estar en este Mundial de China. Aún así estaré apoyando al equipo y deseando que hagan un gran campeonato", manifestó Gasol en declaraciones facilitadas por su departamento de comunicación.

El catalán dejó claro que será un verano "difícil" para él. "Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí, la selección siempre ha sido muy importante y estoy muy orgulloso de competir con ella y luchar por conseguir éxitos a nivel internacional", recordó. "Siempre estaré cerca de ellos por mil motivos. Somos una familia y no es solo un hashtag o un eslogan, sino que es el espíritu de nuestro equipo, de nuestra selección", se sinceró el pívot.

De hecho, este impedimento no le hace pensar en dejar el equipo nacional y ya piensa en la siguiente cita, los Juegos Olímpicos de Tokio en verano de 2020. "Ojalá nos clasifiquemos para los Juegos y el año que viene pueda estar con el equipo", auguró.

Pau Gasol fue sometido el pasado 10 de mayo a una cirugía para reparar una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo. Una lesión que le ha impedido terminar la temporada y que, a sus casi 39 años, ha propiciado que aparezcan rumores sobre una retirada que tiene descartada. "Esta operación es precisamente para seguir jugando al baloncesto al máximo nivel. Espero que la temporada que viene esté llena de salud, que pueda competir y ayudar al equipo donde quiera que esté", aseguró el de Sant Boi.

El jugador de los Bucks ve "normal" que haya "ciertas especulaciones" al respecto por su edad. "Muchos a mi edad ya están retirados, pero también existen casos de jugadores como Vince Carter o Kareem Abdul-Jabbar que han jugado hasta edades más avanzadas. Es una posibilidad que voy a seguir luchando. Me encanta lo que hago, me encanta seguir jugando", confesó.

"Ya he pasado lo peor"

De todos modos, quiere ir paso a paso y centrarse en la recuperación. "Estoy en una fase de no apoyo, de dejar que la operación haga su efecto y seguir el protocolo de recuperación. Estoy tranquilo, ya he pasado lo peor con el postoperatorio, y ahora ya estoy mirando hacia adelante, con ganas de empezar en el gimnasio para hacer alguna movilidad y ponerme a trabajar para acercarme al momento de volver a las pistas", reconoció.

Eso sí, lamenta no poder estar con sus nuevos compañeros en los Bucks en la final de la Conferencia Este contra los Toronto Raptors de su hermano Marc Gasol, que está empatada (2-2). "Está claro que me hubiera gustado enfrentarme a Marc y a los Raptors pero, por circunstancias que están fuera de mi control, no ha podido ser", lamentó.

"Como competidor que soy, está claro que me gustaría estar jugando junto a mis compañeros y participar en este momento tan importante de la temporada", añadió el catalán, que sigue "muy involucrado" con su nuevo equipo, intentando aportar su "experiencia y liderazgo". "Intento aportar todo lo que puedo desde mi posición. No puedo pensar en nada más y deseo que mis compañeros jueguen a un gran nivel para ganar y acercarnos al anillo", concluyó.

