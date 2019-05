Tapio Lehtinen, quinto y último finalista en la Golden Globe Race

El marino finlandés Tapio Lehtinen, 61 años, a bordo del Asteria, cruzaba anoche en quinta y última posición la línea de meta de Les Sables d'Olonne, en la costa atlántica francesa, después de 322 días, 8 horas y 21 minutos de competición.

Tras más de diez meses navegando en solitario en el velero más antiguo de esta segunda edición de la Golden Globe Race, un Gaia 36, diseño de Sparkman & Stephens, el capitán del barco “medio hundido” -su línea de flotación apenas podía verse debido al peso-, recorría el canal de entrada del puerto que le vio zarpar, el pasado 1 de julio, subido a la primera cruceta del mástil.

El progreso del Asteria se ha visto frenado por el crecimiento de organismos adheridos al casco desde que cruzó el océano Índico en octubre pasado. Lo que restó velocidad del barco. Pero, a pesar de su lento avance Lehtinen ha conservado el sentido del humor: “Estoy maximizando mi cuota de inscripción y disfrutando cada minuto de la carrera”, bromeaba.

Lehtinen (Helsinki, 19 de enero de 1958), navega desde los seis años, sus primeros bordos fueron en un Optimist. Antiguo comodoro del Helsingfors Segelsällskap (HSS) Yacht Club,-el segundo club de yates más antiguo de Helsinki, fundado en 1893- su experiencia abarca desde carreras de Lásers, 470s y 29ers hasta regatas oceánicas, incluyendo una larga trayectoria de tres décadas con su clásico 6M May Be IV. Esta ha sido su segunda vuelta al mundo. La primera fue con el SkopBank of Finland en la Whitbread Round the World Race en 1981-82 como joven navegante. También ha disputado regatas de altura como vuelta a Reino Unido e Irlanda a dos en 1985 o la transatlántica TwoStar (Plymouth, Reino Unido a Newport, EE UU), en 1986.

Es padre de dos marineros olímpicos, Silja, que ganó la medalla de bronce de Match Race en los Juegos Olímpicos de Londres y su hijo Lauri, que participó en el 49er y quedó en 7º lugar.

Golden Globe Race Clasificación

Jean- Luc van den Heede (FRA) Rustler 36 Matmut 211d 23h 12m Mark Slats (NED)Rustler 36 Ohpen Maverick 216d 00h 18m Uku Randmaa (EST) Rustler 36 One and All 254d 18h 40m Istvan Kopar (USA) Tradewind 35 Puffin 264d 01h 38m Tapio Lehtinen (FIN) Gaia 36 Asteria 322d 08h 21m Clase Chichester Igor Zaretskiy (RUS) Endurance 35 Esmeralda Retirados Ertan Beskardes (GBR) Rustler 36 Lazy Otter Kevin Farebrother (AUS) Tradewind 35 Sagarmatha Nabil Amra (PAL) Biscay 36 Liberty II Antoine Cousot (FRA) Biscay 36 Métier Intérim Philippe Péché (FRA) Rustler 36 PRB Are Wiig (NOR) OE 32 Olleanna Gregor McGuckin (IRE) Biscay 36 Hanley Energy Endurance Abhilash Tomy (IND) Suhaili replica Thuriya Francesco Cappelletti (ITA) Endurance 35 007 Loïc Lepage (FRA) Nicholson 32 Laaland Susie Goodall (GBR) Rustler 36 DHL Starlight Mark Sinclair (AUS) Lello 34 Coconut

Navegantes de otra época

Solo cinco de los 18 patrones que tomaron parte en la salida, el pasado 1 de julio, en la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas, ni asistencia, han logrado llegar a la meta. Al igual que los navegantes de otra época, los participantes en esta segunda edición han tenido que utilizar el sextante para obtener su posición en el mar. No disponían de piloto automático, ni llevaban a bordo ningún instrumento electrónico con el que beneficiarse de la asistencia a la navegación disponible hoy.

El 29 de enero, el francés Jean-Luc van den Heede cruzaba en primera posición la línea de meta en Les Sables-d'Olonne después de 211 días, 23 horas, 12 minutos y 19 segundos. El holandés Mark Slats fue segundo el 31 de enero, mientras que el tercero, Uku Randmaa de Estonia, cortó la línea de meta el 10 de marzo, seguido por el estadounidense Istvan Kopar el 21 de marzo. Los otros participantes en esta carrera, incluida la británica Susie Goodall, tuvieron que rendirse.

Próxima edición

El último desafío de la vela oceánica en solitario ha sido la regata conmemorativa del 50 aniversario de la primera circunnavegación del globo, la Sunday Times Golden Globe Race 1968-69. El organizador de la prueba Don MacIntyre desveló recientemente algunas claves en la próxima edición, que zarpará, el 4 de septiembre 2022, desde Les Sables d'Olonne.

La Golden Globe Race 2018-19 ha sido un homenaje a sir Robin Knox Johnson y al Suhaili . La segunda edición se centrará en el viaje de Bernard Moitessier, otra figura clave en esta carrera a bordo del Joshua.

La clase Suhaili para barcos entre 32-36 pies ya está totalmente suscrita, con 20 participantes que representan a 10 países, 12 de los cuales ya tienen barco. También hay gran interés en los 10 puestos disponibles en la Joshua Class Racing, barcos de acero de 40 pies, réplica del clásico de Bernard Moitessier.

