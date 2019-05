Nadal ya es Nadal: ‘ko’ a Djokovic y campeón en Roma

Rafael Nadal venció a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Roma (6-0, 4-6 y 6-1, en 2h 25) y conquistó su primer título de la temporada. El balear, de 32 años, exhibió su mejor nivel sobre tierra batida y se impuso al número uno para celebrar su 34º trofeo de la segunda categoría, el noveno que consigue en el Foro Itálico. Después de quedarse en los cuatro torneos previos en la barrera de las semifinales, el mallorquín logró una victoria de un elevado contenido anímico, dado que la próxima semana arrancará Roland Garros y hasta ahora no había podido festejar ningún título.

Huele Rafael Nadal la sangre, porque levanta la cabeza y al otro lado de la red se encuentra con un Novak Djokovic jadeante y desgastado, contrariado con las briznillas irregulares de arena desperdigadas por toda la pista, con el espectador que tarda en tomar asiento, con el sol y sombra travieso de la tarde romana que le hace ponerse y quitarse la gorra una y otra vez... Con prácticamente todo lo que acontece a su alrededor. Alza la vista el serbio y se encuentra un panorama seguramente insospechado: ni rastro del Nadal expectante de hace no demasiado, ni del Nadal inerme que se encontró en Melbourne a comienzos de año. Nada de eso. Nadal se le abalanza como un alud, arremete como una bestia y le mete un empellón que a cualquier otro le hubiese dejado grogui. Pero a él, Djokovic, no.

Sufría y padecía el serbio, sometido durante 39 minutos por un Nadal fabuloso que entró con decisión y mordiendo, ganando metros y tomando la pista como hacía tiempo que no se le veía. Era la vía: ir frontalmente a por Nole, sin especulación, llevándolo al límite desde el primer peloteo. Interpretó el balear el arranque de forma magnífica, dictando la derecha y expandiendo la pista con el revés, jugando con las alturas y enredándole al número uno constantemente, haciéndole pensar más de lo debido. Se trata de otro Nadal, del Nadal reconocible, el primigenio sobre arcilla. Cambia el gesto, cambia la velocidad, hasta los andares, ahora más briosos. Sin embargo, ningún termómetro como ese drive que vuelve a profundizar y hacer estragos.

Tan brutal fue la embestida que a Djokovic se le fue yendo el color, fallando algunas voleas incomprensibles, abusando de la dejada y un indicio todavía más preocupante: su derecha primaba sobre su revés, cosa rarísima en el serbio, propietario del reverso más poderoso del circuito. Ocurre que aunque a Nole no le esté saliendo nada y no tenga su día, y por eso patee una pelota y reviente una raqueta para liberar esos diablillos que viven dentro de uno, siempre esconde un truco en la manga. Esta vez tiró del servicio y de su raza infinita, porque a las buenas o a las malas, no hay competidor más espinoso que el de Belgrado, némesis histórica de Nadal.

“¡Nole, Nole, Nole!”, le arropaba la central del Foro Itálico, tratando de que reavivar la lucha y de que la fiesta no terminase demasiado rápido. Y se revolvió Djokovic como lo hacen los elegidos, con su espíritu insurrecto, para tratar de revertir una tarde que pese a su resistencia llevaba el sello de Nadal. Al número uno le dio para equilibrar con una dentellada en el segundo parcial, escapando de cuatros situaciones límite en las que el español acarició el break, pero el tanque físico se le fue agotando –asistía a la final con casi tres horas más de juego en las piernas– y, en consecuencia, el depósito anímico también.

Aunque replicó Nole, se agrandó Nadal a las bravas, incidiendo con la derecha y reafirmándose cuando tocaba: a las puertas de Roland Garros y frente al rey actual del circuito, que venía de hacer una demostración de fuerza la semana anterior en Madrid. Conforme se subrayó el balear, se diluyó el balcánico. Nadal ha vuelto a tiempo, tal vez en el mejor instante posible. Venía avisando a través de un discurso optimista que remitía al día a día y al corto plazo, a la evolución por pasos. Y el tiempo le ha dado la razón: Nadal, hoy por hoy, y pese a todos los contratiempos que sufrió en los primeros meses de la temporada, será una vez más el hombre a batir en París.

