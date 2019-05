Djokovic intimida en Madrid

Lleva Novak Djokovic –6-3 y 6-4 contra Stefanos Tsitsipas, para proclamarse campeón en Madrid– una buena temporada jugando al despiste, lo mismo dejándose caer unos días por la arena de Marbella que tomando el sol en la República Dominicana, o paseándose con un patín eléctrico por el asfalto del Paseo de la Castellana porque, dice, su vida ya no es solo el tenis.

Disfruta Nole fuera de la pista al calor de los suyos y cada vez es más selectivo dentro de ella, de ahí el margen para el ocio. Escoge más, y seguramente mejor. Superada esa etapa incontestable en la que sacaba la red de arrastre y se llevaba por delante todo lo que se ponía en su camino, un porrón de títulos dispersados por todo el mapa geográfico, el Nole felino del presente prefiere ahora los esfuerzos controlados y, sobre todo, las presas más considerables.

No es lo mismo una gacela que un ñu, como no es lo mismo Dubái, Doha o Pekín que, desde luego, Melbourne, Nueva York, Londres o París. Hacia el Bois de Boulogne apunta el serbio, que llevaba un tiempo al ralentí, confundiendo al personal desde que ganó en Australia hace tres meses con algunos tropiezos engañosos, porque a la que se le ha puesto a tiro una gran pieza, es decir, Roland Garros, ha asomado la cabeza sobre el arbusto y ha activado una carrera salvaje: sí, Djokovic lo tiene entre ceja y ceja, va a por todas; quiere otra foto triunfal en la Chatrier, otro grande en el listado; asestar un impacto brutal en el ánimo diezmado de Rafael Nadal, al que se le agotan las balas en la tierra y obligado a encontrar un plus para defender su fortaleza parisina.

Lo necesita, porque el león viene abriendo las fauces. Djokovic, de reposo durante el último trimestre, selecciona y ataca cuando debe hacerlo, en el instante preciso. Tumba en 1h 32m al jovencito griego, extraordinario jugador, en la agradable tarde dominical de Madrid y eleva el tercer título en la Caja Mágica, el 74º de su carrera, el 33º de un Masters 1000; los mismos que Nadal. Equilibra el de Belgrado, y a la vez lanza un mensaje alto y claro: se acabó el descanso, tengo un gran aliciente, veo París y quiero repetir el gran golpe del 2016, así que suena el despertador, me pongo las pilas y activo el paso para llegar allí a tiempo, a punto. Sí, Nole ya está listo.

“Siempre, macho, siempre…”, le contestaba a Àlex Corretja a pie de pista, cuando este le preguntaba si hace poco más de una semana, cuando aterrizó en la capital española después de una buena temporada fuera del radar y entre aparentes dudas, confiaba en ganar otra vez en España. Y lo hizo con suficiencia, con esa autoridad que reverdece al Djokovic de los buenos tiempos, al competidor tiránico que entra en trance peloteando y no hace una sola concesión. Ni una opción de break le brindó al bueno de Tsitsipas, que venía de firmar una noche hermosa derribando a Nadal y que a sus 20 años ya juega como los ángeles, pero que este domingo recibió una clase magistral de timing y control, de cómo manejar el juego y tejer el punto.

Porque así, en ese modo autómata y desesperante, el número uno es insuperable. No hay jugador más fuerte que Djokovic a su máximo nivel, menos vulnerable que él. Tsitsipas afrontó el pulso con el mismo vigor que lo hizo ante Nadal, pero enseguida se dio cuenta de que disparaba contra un acorazado y que le pesaban demasiado las piernas, después del maratón de partidos que se ha metido en las dos últimas semanas (13 en 11 días). Lució de nuevo todas esas buenas maneras, pero sufrió un mundo ante ese revés a dos manos que castiga al ritmo de un metrónomo. En 18 fallos se quedó Djokovic, al que le bastó una dentellada nada más empezar el partido (breakpara 2-0, y de ahí al 3-0 y luego al 4-1) y otra (para 5-4) en la prolongación, que se discutió un poquito más pero en la que tampoco se percibió demasiado suspense.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.