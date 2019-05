Todas las cuentas de las dos últimas jornadas de LaLiga

LaLiga encara sus dos últimas jornadas en Primera División con varios frentes abiertos. Tres equipos (Getafe, Valencia y Sevilla) pugnan por la última plaza de Champions. Siete conjuntos (Athletic, Real Sociedad, Espanyol, Alavés, Eibar, Leganés y Betis) aspiran a la séptima plaza, que da acceso a la Europa League. Y cinco clubes (Celta, Villarreal, Levante, Valladolid y Girona) tratan de evitar el descenso a Segunda. Estos son los principales escenarios para cada uno de los implicados.

4º. Getafe. 58 puntos. Juega contra el Barcelona (fuera) y el Villarreal (casa)

Cuatro puntos le garantizan la clasificación para la próxima Champions, que sería el mayor éxito en la historia del club. Podría servirle, incluso, una victoria en los dos partidos que le quedan si el Valencia tiene un pinchazo. Su primera parada es en el Camp Nou, donde nunca ha ganado (apenas cuatro empates). Tiene la diferencia de goles perdida con el Valencia y ganada al Sevilla.

5º. Valencia. 55 puntos. Juega contra el Alavés (casa) y Valladolid (fuera)

Todavía aspira a terminar cuarto, aunque no depende de sí mismo. Necesita que falle el Getafe. Tiene ganados los golaverages con el equipo madrileño y el Sevilla, que es sexto, y también en caso de triple empate. Termina la Liga en Valladolid, que muy probablemente se esté jugando el descenso.

6º. Sevilla. 55 puntos. Juega contra el Atlético (fuera) y el Athletic (casa)

Matemáticamente tiene opciones de acabar en puestos de Champions, aunque muy remotas porque son necesarias muchas carambolas. Tiene perdido cualquier empate a puntos con el Getafe y el Valencia. La Europa League, eso sí, la tiene asegurada.

Calero (d), del Valladolid, y San José (i), del Athletic, en la antepenúltima jornada. R. García EFE

7º. Athletic. 50 puntos. Juega contra el Celta (fuera) y Sevilla (fuera)

Si saca cuatro puntos, disputará la próxima temporada la Europa League sin depender de nadie. Con tres puntos, concedería una posibilidad a los que vienen por detrás. Con el Espanyol y la Real Sociedad tiene perdido el golaverage. Sus dos rivales se la juegan: el Celta por la salvación y el Sevilla puede que tenga una opción para la Liga de Campeones.

8º. Real Sociedad. 47 puntos. Juega contra el Real Madrid (casa) y Espanyol (fuera)

Cierra el curso fuera ante el Espanyol en un partido que puede ser una final por la séptima plaza porque los dos equipos aspiran a ella si el Athletic falla. Necesita sumar tres puntos más que el conjunto bilbaíno y los mismos que el blanquiazul.

9º. Espanyol. 47 puntos. Juega contra el Leganés (fuera) y la Real Sociedad (casa)

Tiene las mismas cuentas que la Real: necesita tres puntos más que el Athletic e igualar al equipo donostiarra, al que deberá superarle en el golaverage (perdió 3-2 en Anoeta). Lleva siete partidos sin perder, su mejor racha de la temporada.

10º. Alavés. 47 puntos. Juega contra el Valencia (fuera) y el Girona (casa)

Pese a los ocho encuentros seguidos sin ganar, su peor racha desde 2005, aún le quedan opciones de atrapar la séptima plaza. Debe conseguir, al menos, cuatro puntos. Tiene mal calendario porque se enfrenta al Valencia, que persigue la Champions, y al Girona, que huye del descenso.

Orellana, en el Eibar-Betis del pasado domingo. Ion Alcoba Beitia GTRESONLINE

11º. Eibar. 46 puntos. Juega contra el Villarreal (fuera) y Barcelona (casa)

Sus posibilidades de clasificarse para Europa pasan por vencer en los dos encuentros que le quedan, que no hagan lo mismo Real Sociedad, Espanyol ni Alavés, y que el Athletic no sume más de un punto. Opciones muy escasas, por tanto. Este domingo visita al Villarreal, que busca la salvación matemática. Si solo suma cuatro puntos, sus opciones se reducen de forma exponencial.

12º. Leganés. 45 puntos. Juega contra el Espanyol (fuera) y Huesca (casa)

Todo pasa por ganar sus dos partidos, y esperar un carrusel de patinazos y carambolas del Athletic, Real Sociedad, Espanyol, Alavés y Eibar.

13º. Betis. 44 puntos. Juega contra el Huesca (casa) y Real Madrid (fuera)

Solo un escenario sitúa a los verdiblancos en la séptima posición: un triple empate a 50 puntos con el Athletic y el Espanyol. Para ello necesita ganar los dos encuentros; que los bilbaínos pierdan los suyos; que el Espanyol derrote a la Real y pierda su otro partido; que los donostiarras además de perder contra el Espanyol, no gane su otro choque; que el Alavés no sume más de dos puntos; que el Eibar no haga más de tres; y que el Leganés no sume más de cuatro. El Gordo de Navidad.

14º. Celta. 40 puntos. Juega contra el Athletic (fuera) y el Rayo (casa)

Se encuentra a una victoria de garantizar la permanencia, salvo gran catástrofe de resultados en contra. Esta jornada visita San Mamés y no ha ganado en sus últimos 11 partidos a domicilio. Concluye la Liga en Vallecas, con el Rayo ya descendido.

15º. Villarreal. 40 puntos. Juega contra el Eibar (casa) y Getafe (fuera)

Su situación es casi idéntica a la del Celta: necesita tres puntos. La última jornada viaja a Getafe, con el conjunto de Bordalás jugándose la Champions.

Mayoral (d) y Gálvez, en el Levante-Rayo. Maria Jose Segovia GTRES

16º. Levante. 40 puntos. Juega contra el Girona (fuera) y Atlético (casa)

Visita al Girona este domingo en el gran duelo por la salvación. Todos los equipos implicados tendrán un ojo en Montilivi. Si ganan los granotas, se quedan en Primera. Si pierden, deberán sacar un punto más que los de Eusebio en la última jornada (tendrán en contra el golaverage) o que el Valladolid no sume dos puntos más que ellos en estas dos jornadas.

17º. Valladolid. 38 puntos. Juega contra el Rayo (fuera) y el Valencia (casa)

Depende de sí mismo: si hace lo mismo que el Girona, seguirá un año más en Primera. Podría, incluso, salvarse este domingo si derrota en Vallecas al Rayo (ya es equipo de Segunda) y pierden los gerundenses. Solo tiene perdido el golaverage con el Levante.

18º. Girona. 37 puntos. Juega contra el Levante (casa) y el Alavés (fuera)

Es el único conjunto que no depende de sí mismo. Podría bajar este domingo si cae contra el Levante en casa, el Valladolid gana, y puntúan Celta y Villarreal.

