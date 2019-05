El ocaso de André Silva

El Sevilla debe ganar en el Wanda Metropolitano al Atlético para mantener sus opciones de pelear por la cuarta plaza hasta la última jornada. El conjunto andaluz viaja a Madrid con importantes ausencias, caso de los defensas Mercado y Carriço, así como el delantero Promes. Banega, sancionado por cuatro partidos, sigue siendo baja. También lo es André Silva, quien por séptima ocasión consecutiva estará fuera de los planes del entrenador, Joaquín Caparrós. Unas molestias en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda tienen al luso fuera del equipo, aunque en el seno del cuerpo técnico se entiende que Silva no está poniendo todo de su parte para ayudar al equipo en el tramo definitivo de la temporada.

Silva solo ha jugado ocho minutos, ante el Alavés, en los últimos ocho encuentros ligueros. Con Caparrós en el banquillo nada más fue titular en el estreno del técnico en Cornellà ante el Espanyol, donde fabricó su última jugada positiva para los intereses del Sevilla. Fue objeto de un penalti que transformado por Ben Yedder le dio la victoria al conjunto andaluz (0-1). Silva ha entrenado con sus compañeros en la mayoría de sesiones realizadas desde entonces, pero cuando llega la hora de las convocatorias afirma que siente dolor y se queda fuera de la lista. Caparrós, en la previa del choque ante el Atlético, no se ha mordido la lengua en torno al estado del portugués. “Lo de André es un caso para hablarlo. Ha estado muy bien en la primera vuelta pero en la segunda no ha estado”, afirmó el técnico, a quien se le refirió la posibilidad de que el delantero se estuviera reservando para la disputa de la fase final de la Liga de las Naciones el próximo mes de junio con Portugal. André Silva es el delantero titular del combinado luso. “Me imagino por el bien del fútbol que la selección portuguesa no lo llamará. Sería un flaco favor y la UEFA tendría que meterse en esto. ¿Cómo se nos quedaría la cara si juega a primeros de junio con su selección? Tiene una dolencia, se está tratando… No creo que la federación lo convoque, tiene que prevalecer el informe del equipo que le paga religiosamente”, añadió Caparrós visiblemente molesto con la situación de un futbolista que sembró la ilusión en la primera vuelta y que se ha desenganchado en la segunda. “Eso del dolor… Si le duele, le duele. Podemos ser de todo, pero no somos tontos… Voy a respirar…”, finalizó Caparrós.

El delantero juega cedido en el Sevilla por el Milan y tuvo una irrupción espectacular en LaLiga, haciendo tres goles en su estreno ante el Rayo Vallecano en la primera jornada, emulando a Romario, que hizo lo mismo en 1993. En esa primera vuelta, Silva anotó ocho goles en LaLiga y dos en la Copa, sosteniendo a un equipo que fue líder de la clasificación en algunas jornadas y que tenía encarrilado el cuarto puesto. Con una opción de compra fijada en 38 millones de euros, en el mes de noviembre se deslizó desde el club que se ejecutaría esta opción de compra. Nada más lejos de la realidad esta posibilidad en estos momentos. Silva solo ha hecho un gol en la segunda vuelta (ante el Levante el pasado 26 de enero) y su rendimiento ha bajado de una manera inesperada al mismo tiempo que afloraban sus molestias físicas.

Silva será baja también en el último choque frente al Athletic y el Sevilla, ahora en manos de Monchi, no ejecutará la opción de compra de un futbolista al que su agente, Jorge Mendes, comienza a colocar en el mercado inglés. En el Sevilla temen que su cotización vuelva a subir si disputa la Liga de las Naciones y hace un buen torneo. Portugal se enfrenta a Suiza el próximo 5 de junio en Oporto en la primera semifinal. Si André Silva juega este encuentro, el Sevilla se sentiría engañado por un jugador que ofreció una gran primera vuelta y luego cayó en un ocaso poco entendible para los dirigentes del conjunto andaluz.

