Del Potro no coge el ritmo

Las lesiones han sido una pesadilla recurrente a lo largo de la trayectoria de Juan Martín del Potro (Tandil, Argentina; 30 años). Tras dejar atrás la última, una fractura de rótula que le obligó a perderse la fase final de la temporada pasada y que solo le había permitido disputar tres partidos este 2019, el gigante argentino reapareció este miércoles en el cuadro individual del Mutua Madrid Open con una derrota ante el serbio Laslo Djere (6-3, 2-6 y 7-5), que frustró sus intenciones de sumar partidos y recuperar sensaciones con la vista puesta en Roland Garros.

La enésima lesión del actual número ocho del mundo viene de lejos. Concretamente, desde el 11 de octubre del año pasado, cuando disputando el Masters 1000 de Shanghai se fracturó la rótula de su pierna derecha. Tras 131 días de inactividad, en los que se perdió la Copa de Maestros de Londres y el Open de Australia entre otros torneos, el argentino hizo un intento de volver a las pistas con poco éxito en el APT 250 de Delray Beach (Florida). Apenas pudo jugar tres partidos Del Potro, cayendo el 18 de febrero en los cuartos de final del único torneo que había disputado esta temporada hasta el día de hoy.

Las poca mejoría experimentada en el estado de su rodilla derecha le llevó a buscar soluciones fuera de Argentina. Tras consultar a varios médicos en busca de una solución que le permitiera evitar la cirugía, el argentino recurrió al doctor Ángel Cotorro, que ha tratado a múltiples ocasiones a Rafael Nadal. “Quería contarles que esta semana me hicieron estudios en Barcelona con el Dr. Ángel Cotorro y el consejo es continuar con el tratamiento regenerativo. El médico está satisfecho con los progresos y pronto volveré a entrenarme en la cancha”, publicó hace un mes del Potro en Twitter.

“Me estoy encontrando mejor día tras día. Este torneo es importante para afrontar la fase final de mi recuperación, para terminar de solucionar la lesión de mi rodilla”, apuntaba el pasado lunes al llegar a Madrid. “Estoy empezando a entrenar con mejores jugadores y eso me ayuda a encontrar más ritmo, por lo que estoy empezando a estar más en forma. Pero es verdad que necesito tiempo para adaptarme al ritmo que necesito. Es el momento de hacerlo y por eso estoy aquí jugando esta semana”, explicaba del Potro, que en su intento por recobrar sensaciones con la vista puesta en el Grand Slam parisino también optó por disputar el torneo en la modalidad de dobles, junto al japonés Kei Nishikori, siendo eliminados en segunda ronda.

Eso sí, el de Tandil ya había avisado de que no estaba en Madrid para conseguir un gran resultado. “Yo seguro que no”, respondió tajantemente al ser preguntado por los favoritos para ganar el torneo. Y no iba de farol, como se ha podido comprobar este miércoles. El argentino notó la falta de partidos y, aunque dejó destellos de su mejor juego y dispuso de oportunidades para decantar el encuentro de su lado, acabó cayendo en el tercer set después de desperdiciar una bola de partido al resto.

La derrota de del Potro fue la gota que terminó por colmar el vaso de una jornada aciaga para Argentina, que se quedó sin representación en Madrid en la segunda ronda del torneo. A la derrota de del Potro se sumaron las de Diego Schwartzman ante el francés Jeremy Chardy (6-1 y 6-2) y la de Guido Pella ante el suizo Stanislas Wawrinka (6-3 y 6-4).

Por lo demás, la jornada transcurrió sin sobresaltos para los principales cabezas de serie. Kei Nishikori (6º), Stefanos Tsitsipas (8º) y Fabio Fognini (10º) confirmaron su presencia en los octavos de final tras imponerse en dos sets a Hugo Dallien (doble 7-5), Adrian Mannarino (6-2 y 7-5) y Jonh Millman (doble 6-2) respectivamente. Además, también se conoció el que será el próximo rival de Rafael Nadal en el torneo. El balear luchará por un puesto en los cuartos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe, que derrotó en tres mangas a Philipp Kohlschreiber ().

Halep, el partido casi perfecto

La número tres del ranking WTA, la rumana Simona Halep, sigue dando pasos camino de la victoria en un torneo en el que forma parte de la terna de grandes favoritas. Este miércoles, la bicampeona en Madrid se deshizo con una tremenda facilidad de la eslovaca Viktoria Kuzmova, a la que endosó un doble rosco: 6-0 y 6-0 en 44 minutos. La rumana no dio ninguna opción a Kuzmova, que solo pudo sumar 12 puntos en todo el choque, y firmó un resultado que, hasta el día de hoy solo se había dado en una ocasión en los once años de historia del torneo femenino.

“Creo que es el mejor partido que he jugado nunca. Recuerdo una vez que gané también por un doble 6-0 en la final de Bucarest, pero creo que no fue tan rápido”, reconocía Halep entre risas, “por lo que es mi mejor partido y estoy muy contenta por la forma en la que he jugado”.

También confirmaron su presencia en los cuartos de final la número uno de la WTA, Naomi Osaka, que se impuso a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (6-2 y 6-3), la holandesa Kiki Bertens (7ª), que se deshizo de la letona Anastasija Sevastova (6-1 y 6-2) y la estadounidense Sloane Stephens (8ª), que venció a la china Zheng Saisai (3-6, 6-3 y 6-2)

