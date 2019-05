Klopp: “El Liverpool tiene un gran corazón”

Liverpool creía. Anfield empujó. El equipo de Jürgen Klopp lo hizo. Ni siquiera después de perder a dos de sus mejores jugadores, como Firmino y Salah; tampoco después de ver cómo el Manchester City se metía media Premier en el bolsillo con su apretada victoria ante el Leicester el lunes por la noche, Liverpool se dejó anestesiar por la contundente derrota ante el Barcelona en el Camp Nou. “Es increíble”, sentenció uno de los héroes de la noche inglesa, Wijnaldum, autor de dos goles; “hemos demostrado que todo es posible”. En la fría mañana de Liverpool un grupo de niños sordomudos interpretaban You’ll never walk alone enfrente de uno de los bares más míticos de la ciudad, The Globe. El ritual continúo en Anfield, como marca la leyenda, y la hinchada les recordó a sus jugadores que no estaban solos. No engañaban.

“Me habían contado que el ambiente en Liverpool era así”, aseguró Klopp. “Pero”, añadió, “no pensaba que era para tanto”. Anfield lo sorprendió. “Hubiese firmado un contrato más barato si hubiese conocido el ambiente de este estadio”. No es la primera vez que el Liverpool firma una remontada histórica en la Liga de Campeones. En 2005, en aquella oportunidad lejos de su estadio, conquistó la Orejona después de comenzar perdiendo 3-0 ante el Milan en la final. “No se puede comparar con Estambul. Nosotros queremos crear nuestra propia historia. Hay que escribir nuevos capítulos”, explicó el preparador alemán.

El vestuario del Liverpool digirió bien la derrota ante el Barcelona la semana pasada en el Camp Nou. “No merecimos perder en el partido de ida, le dije a mis compañeros que teníamos que volver a hacer lo mismo, pero más…”, argumentó Robertson. “Conseguir una victoria frente al Barcelona es una de las cosas más difíciles del mundo, pero ganar cuando vas perdiendo 3-0 es mucho más difícil. Queríamos mejorar el rendimiento en el Camp Nou e intentar ganar paso a paso. Teníamos que atacar con todo lo que teníamos. Ellos tuvieron que aguantar toda nuestra potencia. Nuestro equipo es una mezcla de corazón y habilidad”, explicó Klopp. Y reveló qué les dijo a sus jugadores: “Si marcamos dos goles, tenemos una posibilidad”.

El recuerdo de Kiev

De entrada, golpeó el Liverpool. A los siete minutos Origi firmó el 1-0. El delantero abrió el marcador y cerró la histórica goleada, tras mandar a la red un saque de esquina de Alexander-Arnold, que se aprovechó de una distraída zaga azulgrana. “No sabía ni quién había tirado el córner, ni quién había marcado. Fue un momento de genio”, describió el técnico del Liverpool. “Fue simplemente instintivo, uno de esos momentos en los que se ve la oportunidad. Todos recordarán este momento”, sumó Alexander-Arnold.

Sin Firmino ni Salah, tampoco estaba Keita. Todos lesionados. Y, durante el partido, tuvo que dejar el campo Robertson, también por un problema físico. “Vamos a la final, eso es todo lo que me importa, no pienso en la lesión”, subrayó el lateral. El club que más Champions tiene en sus vitrinas de la Premier (cinco) volverá a jugar una nueva final, después de perder la temporada pasada ante el Madrid. “La idea es volver a Madrid para mejorar lo que hicimos el año pasado. No nos pueden quedar cosas pendientes de lo que pasó en Kiev”, dijo Klopp.

Pero antes de volver a pelear por la Champions, Klopp tuvo que desarticular al Barça. “Lo que han hecho es de increíbles gigantes. Son unos monstruos en la mentalidad”, subrayó el preparador del cuadro de Liverpool. Eso sí, siempre arropados por su hinchada. “Sabemos que este club es una mezcla de ambiente, de emociones, de deseo y de calidad. Si cortas una de esas cosas no funciona otra. El Liverpool tiene un corazón muy grande. Esto es una locura. Me gustaría poder regalar esta experiencia en el mundo”, concluyó Klopp. El Liverpool ya está en el Wanda y espera al ganador del duelo entre el Tottenham y el Ajax. Se jugará en Madrid, y tampoco estarán solos en la casa del Atlético.

