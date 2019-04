El entorno y el talento. JTSP (Jóvenes talentosos sobradamente preparados): Mbappé, Vinicius, De Ligt, Foden, Moise Kean... A sus años son ya el presente del fútbol, jugadores importantes en sus equipos, que marcan diferencias y que serán los cracks mundiales de los próximos 10 años. Son el ejemplo del nuevo fútbol. Años de formación en las academias/canteras de los grandes clubes, fábricas de futbolistas llenas de sueños y con la ilusión máxima de ser profesionales. Desde edades tempranas están dentro de un ambiente de exigencia y compromiso, de competitividad. Muchos de ellos alejados de sus familias y apostando todo por su futuro. No tienen una vida normal, o al menos no es como la del resto de jóvenes, pero es que el resto de sus vidas tampoco será normal. Llenarán estadios, crearán ilusiones en personas de todo el mundo, generarán ingresos multimillonarios... La formación futbolística de estos jugadores es y será fantástica, pero, ¿y la académica? ¿Y la formación para la vida? ¿Y el cómo afrontar todo lo que van a vivir en su carrera? ¿Y qué pasa si nunca llegan a cumplir sus objetivos?

Ahí entra el juego el entorno. El entorno es tan importante como el talento, y es ahí donde reside el gran problema del fútbol base y, por consiguiente, algunos de los ejemplos que tenemos al máximo nivel. Padres, agentes, asesores, directivos... unos son incapaces de diferenciar el fútbol de competición del fútbol de formación, otros ven en la cantera un gasto y no una inversión, otros solo buscan su propio beneficio... Difícil tarea la de lidiar con todo esto cuando no eres ni siquiera mayor de edad. Después hay otra cosa importante, a veces el llegar o no llegar también depende de la valentía de otra persona, en este caso del entrenador. Confiar en el talento parece fácil pero cuando la exigencia de resultados se come todo lo demás, solo los entrenadores valientes y seguros en el proceso darán minutos y oportunidades. Esos son los entrenadores a los que le deberemos las mejores actuaciones de los próximos cracks mundiales.

‘Hijos’ de entrenadores.Tener una pasión por algo implica tener una inspiración, siempre hay algo o alguien que te empuja. En el caso de ser entrenador después de haber sido jugador esa inspiración puede ser el deporte en sí. Después de años en él, simplemente es un proceso natural. Pero normalmente cuando un jugador pasa a ser entrenador es porque ha tenido la suerte de ser inspirado por alguien, ha podido disfrutar en su carrera de algún entrenador que le ha marcado y por eso no sorprende que jugadores que estuvieron a las órdenes de los grandes maestros en los banquillos (Chapman, Michels, Cruyff, Sacchi, Menotti...) quieran seguir ese camino. En un par de años veremos quiénes saldrán después de Guardiola, Mourinho, Ferguson, Benitez, Klopp... Creo que si pudiésemos preguntarles a ellos seguro que acertarían con muchos nombres porque los jugadores interesados en el juego se ven rápido, son esos que siempre hacen preguntas, esos que quieren explicaciones, los que quieren controlar el juego, lo que quieren interpretar todo siempre un poco mejor. Esos cogerán el testigo.

Un histórico Barça... ¡femenino! El Barça femenino está a punto de hacer historia, puede clasificarse por primera vez a la final de la Champions League. Después de vencer al Bayern de Múnich por 0-1 el sueño está cada vez más cerca y el domingo en el Mini Estadi los aficionados se volcarán para dar el último empujón. Sería algo histórico, pero si el Barça masculino también llegase, sería la primera vez que un mismo club mete a sus dos primeras plantillas en una final Europea. Único. Pero analizando solo la situación del femenino, esta es una muestra más de los pequeños, grandes pasos que se han dado en España, pasando de un fútbol totalmente aficionado a codearse con las máximas potencias tanto a nivel de clubes como de selecciones.

