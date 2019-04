Las cuentas y las posiciones. En el fútbol se busca ganar y para ello el mejor camino es siendo superior. Superioridad en el dominio del juego, en la creación de oportunidades, en la calidad técnica... en todo. Dentro del campo esa búsqueda de superioridad es continua, en cada jugada. Numérica, posicional, relación-sinergia, cualitativa. Sergio Busquets decía que se pasa los partidos contando jugadores para así tomar la mejor decisión, algo básico en un medio defensivo, pero extensible a cada una de las posiciones. Con superioridad numérica todo es más fácil. También puede ser que haya igualdad numérica, pero si los jugadores están mejor posicionados esa superioridad sigue presente, y si lo que marca la diferencia es la relación o sinergia entre algunos jugadores tendremos una superioridad destacable y vistosa. Nos quedaría la cualitativa, esa en la que jugadores como Messi, Cristiano o Sané demuestran tener una mayor efectividad.

El racismo y su historia. Estos últimos días han estado bastante movidos aquí en Salt Lake City. Hace un par de semanas hubo un incidente racista entre un aficionado de los Utah Jazz, de la NBA, y el jugador de Oklahoma Russell Westbrook que ha provocado un click en muchos jugadores. Ellos han querido hablar del tema, usar el altavoz que les regala el deporte para denunciar estos actos y, sobre todo, para tener conversaciones educativas. Dejan claro que hay rivalidad, tensión y competitividad dentro y fuera de la cancha, pero también hay límites. El respeto es uno de los grandes valores del deporte, cuidarlo, protegerlo y demostrarlo depende de los atletas y aficionados. El pagar una entrada no da derecho a insultar, a saltar al campo, a hacer lo que te dé la gana antes y después del partido, ya sea destrozando cosas o enfrentándote a aficionados rivales... Pagar una entrada o abono te da el derecho a disfrutar de un espectáculo, desde tu asiento, sufriendo y emocionándote por igual. Bastante es, ¿no?

Pero volviendo al racismo, este es un tema muy sensible aquí en Estados Unidos para el que es necesario conocer y entender la historia y después de eso, ser empático. Ser empático no es fácil y se complica cuando eres hombre blanco y vives con esa supremacía de privilegios que no quieres perder. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro puede sentir; si todos fuésemos más empáticos acabaríamos con un montón de tonterías y tendríamos una vida bastante más tranquila.

Mundial Femenino. Faltan menos de dos meses para que arranque el Mundial femenino en Francia y todas las selecciones se ponen a punto. Un Mundial es el gran momento en la carrera de una futbolista, pero además Francia 2019 será el mejor de la historia (hasta el momento), con estadios llenos, retransmisión televisiva y seguimiento en los medios de cientos de países, una excelente promoción y organización por parte de la FIFA y federación francesa y con lo más importante: las mejores jugadoras del mundo que ofrecerán un nivel no visto hasta ahora. España no es favorita, apenas comienza a equipararse con las grandes potencias, pero con el talento y experiencia de las jugadoras podemos confiar y esperar un gran y largo Mundial para las nuestras. Pasar la fase de grupos será la obligación, meterse en cuartos un paso al frente, llegar más lejos de eso sería un hito histórico, un poco surrealista a los ojos de muchos, pero posible, porque en esto del fútbol todo es posible. Por ahora vienen de conseguir unos buenos resultados en los últimos amistosos, solo empañados con la última derrota por la mínima frente a Inglaterra (2-1). Del 7 de junio al 7 de julio el fútbol será femenino.

