Bendita locura. Hay una línea muy delgada que separa el éxito de la decepción (fracaso para los más catastrofistas) y el miércoles fue el VAR quien la sobrepasó y provocó un intercambio de emociones en cuestión de segundos. De la celebración a la desesperación, de la alegría máxima a la frustración. En el campo, en los banquillos, en las gradas, en las casas de medio mundo... Bendita locura que nos regala el fútbol, menuda manera de hacernos sentir vivos.

El Ajax, Cristiano y el Tottenham. Pero dejando a un lado lo emocional, hay tres cosas que me vienen a la mente. La primera es este fantástico Ajax capaz de competir y eliminar a los grandes, pero sobre todo por cómo lo ha hecho. Con un juego y un estilo pulido durante años de formación. Con la tranquilidad y la confianza en el proceso a pesar de no ganar la liga holandesa en los últimos 5 años. Y con la valentía que te da la juventud, esa valentía que te hace dar más pases hacia delante, la que te hace aparecer y recibir entre líneas, pasar y continuar porque sabes que te la van a devolver y si no tu movimiento creará espacios que serán ocupados por compañeros. Esa valentía para seguir atacando incluso cuando ya vas ganando y falta poco, porque te enseñaron a defender atacando, con balón y con buenas ubicaciones.

Este fútbol del Ajax nos conecta con el pasado pero también ha evolucionado, es una mezcla entre juego de posición y vertical, una mezcla que es un regalo para el espectador. Primero fue la final de la Europa League, en 2017; ahora el objetivo es la final de la Champions. Estos chicos crecen rápido.

La segunda es CR7 y su trono. Cristiano se fue para seguir ganando y demostrando que su incidencia en la victoria es más que destacada. La Juve lo fichó para eso y él lo demostró frente al Atlético y lo intentó contra el Ajax. Volvió a marcar (los cinco goles de la Juve en octavos y cuartos de final son obra suya), pero incluso el gran Ronaldo de la Champions no pudo solo, esta vez no.

Perdemos a un protagonista importante en este Juego de tronos, porque él es siempre sinónimo de espectáculo. Veremos quién asalta su trono en estos tres partidos finales. Por cierto, Messi no cuenta.

Y la tercera es el triunfo de Pochettino. Independientemente de si el Tottenham es semifinalista o no, habría que reconocer el gran trabajo del técnico argentino, pero supongo que eliminar al City de Guardiola le añade más valor y reconocimiento. La verdad es que el recorrido (desde que empezó en el Espanyol femenino, por cierto) y el crecimiento del técnico argentino es notable y este pequeño gran éxito le coloca en el centro de los focos internacionales, ahí donde su carácter, carisma y conocimiento le harán destacar todavía más. A pesar de la gesta en Mánchester, él sigue anteponiendo aquel Almería-Espanyol de la salvación. Saber de dónde vienes siempre fue importante.

Inicio de la NWSL. La liga femenina profesional americana echó a andar el pasado fin de semana después de una larga pretemporada. Una liga que en su día fue considerada la mejor del mundo y que ahora lucha por mantener su nivel competitivo para así no alejarse de Europa, donde los grandes clubes de fútbol han adquirido un papel fundamental en el desarrollo del fútbol femenino. Quizás copiar el modelo y vincularse a los equipos de la MLS daría un nuevo empuje y ayudaría a crear la cultura del soccer en gran parte del país. Mientras se esperan movimientos futuros, los nueve equipos que forman la liga lucharemos por los puestos de playoffs (sí, aquí no hay premio a la regularidad), donde a mediados de octubre se decidirá el campeón.

