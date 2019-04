Zidane: “La temporada que viene vamos a por la Liga, desde la pretemporada”

En la secuencia reciente de ruedas de prensa de Zinedine Zidane, previas o posteriores a cualquier encuentro del Real Madrid, se repiten una suerte de preguntas y respuestas que bien valen un viaje en el tiempo. Ocurre muchas veces que los asistentes pierden la noción del momento. También le sucede al francés, siempre receptivo y, sin embargo, reacio a romper con ese bucle. Esta mañana en Valdebebas, tras el entrenamiento del equipo precedente al duelo del jueves ante el Getafe (21.30, Movistar Partidazo), Zizou quiso contener la sangría de preguntas individuales (por este o aquel jugador), con un mensaje contundente y muy oportuno por ser hoy el día en el que el Barcelona puede proclamarse matemáticamente campeón de Liga si el Atlético pierde contra el Valencia. "Siempre lo he dicho, para mí lo más importante es la Liga, es el día a día, y lo más complicado de conseguir", señaló. "Para el próximo año vamos a intentar empezar la Liga de la mejor manera, y va a ser algo muy importante desde la pretemporada. Hay que meterlo como primer objetivo", dijo, y levantó el brazo para señalar el escalón más alto de una pirámide invisible. "Sin menospreciar al resto de competiciones", añadió.

Lo cierto es que no es la primera vez que Zidane deja claro que la Liga es el torneo que más ilusión le hace, no en vano conoce las dificultades de conquistarlo, ya que como jugador del Madrid solo la ganó una vez (2002-2003) en las cinco temporadas en las que vistió la camiseta blanca. Sin embargo, cuando se le recordó la secuencia de conquistas del Barcelona, que añadiéndole la actual sumaría ocho títulos en las últimas once ediciones, el francés se revolvió contra la estadística como mandan los cánones: lanzando números contra números. "Si quieres hablar de cifras, [le dijo al interpelador], nosotros tenemos 33 Ligas y el Barcelona, ¿cuántas?", preguntó sin responder (y seguramente conocer con precisión) que eran 25. "Últimamente lo están haciendo bien y hay que reconocerlo. El Madrid tiene muchos más títulos (el último en la 2016-2017), y esto no es para defenderme, sino para decirlo claro. Hay que cambiar esta dinámica", sostuvo.

El problema de Zidane es que la reconversión deportiva de la plantilla del Madrid es un proyecto que abarca demasiadas áreas y protagonistas como para que no se centren en él el grueso de las preguntas. Por ejemplo, tras recuperarse de sus molestias, Courtois estará disponible para el encuentro de mañana ante el Getafe, por lo que el turno de hoy se centró también en su decisión acerca de la titularidad en la portería. "Lo vas a ver, mañana jugará uno, el domingo otro...", descubrió, y ahí se quedó, porque más allá de resolver las alineaciones que le restan hasta que acabe la temporada, no añadió ni un ápice de información extra referente al futuro. "El próximo año va a estar muy claro para todos. Tengo a los tres mejores, los dos principales (Courtois y Keylor), y uno más joven (Luca Zidane) que es bueno y que tiene futuro. Pero eso son cosas mías. En dos meses vas a ver qué decido, pero ahora no voy a decir nada", remató.

No se mostró ajeno Zidane acerca del buen momento del Getafe, de su gran temporada, y de sus ocho victorias en los últimos diez partidos en el Coliseum Alfonso Pérez. "Vamos a tener un partido complicado, y lo que quiero de mi equipo es meter la intensidad necesaria al partido. Terminamos muy bien físicamente contra el Athletic, y estamos preparados para repetirlo", advirtió.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.