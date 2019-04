Rodrigo-Griezmann, conexión de futuro incierto

A la búsqueda de esa mejora en el juego, Lemar y Vitolo son otros dos candidatos para recibirlos y aumentar la variedad en las opciones de pase vertical que pueda tener Rodrigo. Ambos se disputan esta tarde un puesto en el once titular. El canario ha salido de inicio en los últimos partidos con un rendimiento notable. Castigado por las lesiones, cuando no las ha padecido tampoco ha contado con la confianza plena de Simeone. Su futuro se decidirá al final de temporada y sus actuaciones van encaminadas o a revalorizarle en el mercado o a tratar de convencer a Simeone, que puso mucho empeño para que el club le contratara. “Conocemos las características de Vitolo y, evidentemente, cuando él logra estar en su mejor versión desde su estado físico... Porque talento tiene, pausa tiene, visión de juego tiene... En este último tiempo se le ve hasta mucho más comprometido en querer mejorar en los entrenamientos. Lo único que pedimos de él es que las lesiones lo respeten. Eso no te da la continuidad en el juego”, explicó Simeone sobre un jugador que a priori contaba con todos los ingredientes para encajar en su estilo.