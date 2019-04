Aspas se vincula con el Celta hasta que cumpla 36 años

Es una renovación, pero sobre todo un gesto en tiempos difíciles, un guiño que sirve para fortalecer el ánimo de propios y torcer el gesto de aquellos ajenos que estaban atentos a la opción de hacerse con una de los futbolistas más determinante de LaLiga. El Celta y su jugador bandera, Iago Aspas, han firmado un nuevo vínculo que une al delantero con el club hasta 2023, justo el año del centenario de la entidad. Entonces el futbolista tendrá 36 años.

Aspas ya había renovado hace dos años su contrato con la opción de continuar hasta 2022 con la cruz de Santiago en el pecho. Su cláusula de rescisión pasó entonces de 30 millones de euros a 40. El club celeste no ha comunicado ahora cual es la nueva cuantía ni tampoco que ocurriría en caso de un eventual descenso de categoría. “Las cláusulas tienen que ir de acuerdo con los salarios porque si no cualquier juez te las tumba”, explicó el presidente Carlos Mouriño tras finalizar la Junta de Accionistas del pasado mes de noviembre.

Aspas salió del Celta en junio de 2013, tras jugar apenas una temporada en Primera División, después de que el Liverpool pagase por su ficha algo más de nueve millones de euros. No triunfó en la Premier ni tampoco lo hizo en el Sevilla, que lo adquirió por seis millones. En realidad no le sobraron oportunidades. El Celta lo recompró tras pagar cinco millones de euros. Desde entonces no ha dejado de crecer. En la campaña de su regreso a Vigo marcó 14 goles en el campeonato de Liga, en la siguiente 19, la campaña pasada la cerró con 22 y en la actual lleva 15 a pesar de tener que estar tres meses en blanco por lesión. A su vuelta ayudó a su equipo a sumar siete puntos y salir de los puestos de descenso con cinco tantos suyos y dos pases de gol.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.