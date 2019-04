Zidane: “No le he dicho a ningún jugador si cuento con él o no para la próxima temporada”

En una de las semanas más largas de la temporada para el Real Madrid, con siete días por delante sin ninguna actividad, Zinedine Zidane reconoció que la ausencia de actividad no les ha venido mal del todo. "Hemos aprovechado para trabajar bien físicamente", apuntó. Con siete partidos de liga por delante, el próximo mañana ante el Leganés en Butarque (21.00, beIN LaLiga), las jornadas laborales del equipo blanco no van más allá de analizar de manera individual a todos los elementos de la plantilla, por mucho que después Zidane despeje a córner cualquier cuestión acerca de ellos. La rueda de prensa de esta mañana en Valdebebas no fue una excepción.

"De momento no he hablado con ninguno de ellos sobre si van a seguir la temporada que viene o no, porque estamos todavía compitiendo. Nos quedan siete partidos y ya habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer", explicó el francés. Sin embargo, entre su habitual concatenación de frases para mantener el mismo argumento se suelen colar varios detalles por alguna de las grietas. Como por ejemplo, al hablar de Marcos Llorente. "Lo conozco desde hace mucho tiempo, porque estuvimos juntos con el Castilla, y es un jugador que siempre mejora", valoró. "Lo único que necesita es jugar más, porque eso le va a venir bien. Me acuerdo del año que jugó en el Alavés, jugó con continuidad e hizo una temporada fenomenal", sugirió después.

Existió una notable diferencia en la elección de las palabras y en la dirección de las mismas cuando se refirió a Toni Kroos, uno de los futbolistas que se ha mostrado a un nivel más bajo del habitual esta temporada. "Toni es un jugador fundamental, en cinco años que está en el Madrid ha hecho cosas muy buenas", le defendió. "Juega con tranquilidad, no le supera la presión, y a mí me gusta, siempre me ha gustado", añadió.

La similitud imperante en gran parte de las ruedas de prensa y la repetición de muchas de las cuestiones han permitido a Zidane preparar respuestas comodín que encajan bien en muchas de las cuestiones que recibe. Como por ejemplo: "Lo único que yo digo es que cambios vamos a tener que hacer, pero como no vamos a cambiar ahora, sino a final de temporada, las cosas se sabrán al final", lanzó durante distintos momentos de la comparecencia. "Aquí hay muchos jugadores que pueden hacer caja porque son todos muy buenos y los quieren muchos clubes", redondeó poco después.

En lo puramente específico Zidane anunció que Courtois sigue con molestias ("tiene dos o tres diferentes y cuando no es una le molesta otra"), por lo que no estará disponible para el encuentro ante el Leganés. Del mismo modo que está en duda la participación de Kroos, aquejado de una gastroenteritis que le ha impedido entrenarse con el grupo esta mañana. "Me espero el mejor Leganés mañana, un equipo con mucha motivación y agresividad, por eso nosotros para sacar los puntos tenemos que estar muy bien", remachó Zizou.

