La mutación de Lo Celso

“Lo Celso tiene mucha calidad y gol. No me extraña que lleve 14 tantos en el Betis”. Así se expresa Gabriel Humberto Calderón, jugador del conjunto andaluz entre 1983 y 1987, mundialista con Argentina en España 82 e Italia 90, donde fue subcampeón al lado de Maradona, para analizar la temporada del internacional argentino en LaLiga. Los dos goles anotados frente al Villarreal el pasado domingo le han situado como máximo anotador del Betis. Una dimensión desconocida en el rendimiento del argentino, que nunca en su carrera había alcanzado estas cifras (seis goles en 54 partidos con el PSG y tres en 45 con Rosario Central).

Lo Celso celebró el martes su 23 cumpleaños rodeado de buena parte de sus compañeros y escoltado por Joaquín y Feddal, los líderes del vestuario verdiblanco. El argentino llegó al Betis el pasado verano en calidad de cedido por el PSG, club en el que jugó durante dos temporadas. Lo Celso aterrizó en Francia con tan solo 19 años en el mercado invernal del ejercicio 2016-17 procedente del Rosario Central a cambio de ocho millones de euros. Fichó junto a Draxler y Guedes. En su primera media temporada en el gigante parisino apenas jugó cinco partidos. En la siguiente, sus condiciones encandilaron a Unai Emery, que lo utilizó mucho más.

Lo Celso jugó un total de 48 partidos en todas las competiciones y anotó seis goles. “En París tenía arriba a jugadores como Neymar, Cavani o Mbappé, así que Emery no tuvo más remedio que retrasarlo para aprovechar sus cualidades”, aclara Calderón. Por eso llamó mucho la atención que actuara de mediocentro en la eliminatoria de octavos ante el Madrid en el pasado curso, que los de Zidane pasaron de manera solvente. La vida le cambió a Lo Celso con la salida de Emery del PSG y la llegada de Thomas Tuchel. “Cuando nos enteramos de que Tuchel no contaba con él me puse en contacto con su padre. Luego con Henrique (director deportivo) y Maxwell (adjunto a la secretaría técnica) y conseguimos que nos lo cedieran con unas buenas condiciones”, destacó hace dos semanas a France Football Lorenzo Serra Ferrer, director deportivo del Betis.

El conjunto bético ha pactado una opción de compra de 25 millones de euros por el argentino, obligatoria si el equipo se mete en Europa. La intención del Betis es la de ejecutar esta opción haya o no pase continental. El PSG se guardaría un 20% de la propiedad del jugador. De esos 25 millones habría que restar los tres que ha abonado ya el Betis por la cesión de este año. El pago está ya acordado en tres plazos y el jugador tendría una cláusula de 100 millones de euros con un nuevo contrato hasta 2023.

“El sistema de Setién le viene muy bien a Lo Celso. A mí no me ha sorprendido su capacidad goleadora, porque en Rosario Central jugaba de delantero. Tiene pegada e instinto goleador. En el primer gol ante el Villarreal se metió en carrera entre los centrales para definir de manera perfecta”, añade Calderón.

Falso nueve

El entrenador del Betis, Quique Setién, ante la ausencia de un goleador nato en su equipo, coloca a Lo Celso como falso delantero, como hacía Del Bosque con Cesc en la selección española. “Estoy seguro de que el Betis lo comprará. Gio tiene 23 años y va para futbolista muy grande”, culmina Calderón. “Lo Celso vive con pasión su estancia aquí. No tenemos ninguna duda acerca de este futbolista y si ha tenido un bajón en las últimas semanas se ha debido al cansancio mental de disputar tres competiciones con nosotros y tener que viajar con Argentina”, recalca el propio Serra Ferrer. Con la selección dirigida por Scaloni lleva disputados 12 choques, anotando un gol.

Con siete dianas en LaLiga, cinco en la Liga Europa y dos en la Copa, Lo Celso cubre las necesidades anotadoras de un Betis con problemas arriba. “Gio nos ayuda en una faceta que nos cuesta. Ha estado francamente bien con estos goles ante el Villarreal”, argumentó Setién tras el último triunfo. “Estos dos goles me vienen muy bien en el aspecto anímico después de una racha mala y antes de un partido como el derbi. Nos merecemos estar arriba y eso buscaremos frente al Sevilla”, afirmó el propio futbolista después de su buena actuación contra el Villarreal.

Un ‘canalla’ contra un ‘leproso’ Lo Celso no jugó el derbi sevillano de la primera vuelta en el Villamarín (1-0 para el Betis) y ahora será pieza principal para Setién en el de hoy (20.45) en el Sánchez Pizjuán. En Argentina, Lo Celso jugó tres clásicos ante Newell’s, el gran rival local de los canallas de Rosario Central. El bético ganó uno y empató dos. En el Sevilla juega Banega, compatriota y fanático de los leprososNewell’s, cuyo escudo lleva tatuado en el gemelo de su pierna derecha. Será un derbi dentro de otro derbi.

