Luis Suárez: “Igual este no es uno, sino dos pasos hacia delante”

En el vestuario del Barça hace meses que se ven caballo ganador, sobre todo porque cuando no jugaban con soltura eran capaces de ganar a cualquier rival y mostrar su mejor versión cuanto más grande era el reto. También porque conquistaron la Supercopa, alcanzaron la final de la Copa y los cuartos de Champions, y porque en LaLiga nadie cogía su rebufo. Algo que, desde el triunfo ante el Atlético, parece muy complicado que le atrapen y se le escape el laurel liguero. Así lo entendió el equipo, que lo festejó a lo grande sobre el césped del Camp Nou tras el pitido final, acompañados por el cántico de la grada de “¡Campeones, campeones!”.

Le costó al Barça cerrar el encuentro, incómodo por la sobriedad defensiva rival. “Hemos tenido ocasiones, pero tras el descanso hemos metido más ritmo y ellos con 10 han ido notando el cansancio. Se han generado más uno contra uno y nosotros arriba tenemos jugadores que deciden”, resolvió Valverde. Decisivos como Messi y Luis Suárez, que suman más goles (53) que el Atlético (45) en LaLiga. “El gol de Luis ha sido una descarga de adrenalina pero con control”, convino el técnico azulgrana, que se deshizo en elogios al 9: “Suárez es un dolor de cabeza permanente para el contrario y no sabes cuándo puede aparecer. Esa insistencia que tiene da premio”. Lo mismo piensa Arthur: “Con grandes jugadores puedes sorprender y así ha sido. Golazo de Luis, que por eso juega en el Barça. Y Messi… buff”. Leo, por ejemplo, batió el récord de victorias en LaLiga (335) que antes estaba en manos de Casillas (334).

“Sabiendo lo difícil que es LaLiga, hay que darle mucho valor al triunfo porque hemos dado un paso muy grande sacándole más ventaja al segundo. Son 11 puntos y es mucho margen, pero con la Champions se puede complicar. Aunque igual este no es uno sino dos pasos hacia delante”, señaló Suárez. “El objetivo era ganar para dejar LaLiga encaminada porque queremos los tres títulos”, se lanzó Sergi Roberto. Más comedido se mostró Rakitic: “Hasta que no esté hecho debemos ganar todos los partidos”. Opinión que compartió Valverde: “El trabajo, como todo, hay que terminarlo. Sí que era un partido fundamental y es una victoria importantísima. Pero soy el entrenador y no puedo decir nada más. Estamos un poco más cerca, aunque hay que seguir”.

