El Ciudad de León mira hacia Irán

Todo indica que el ajedrez del siglo XX estará dominado por Asia. A la gran potencia de China e India se suma Irán, con cuatro jugadores muy fuertes menores de 25 años. Uno de ellos, Parham Maghsoodloo, de 18, disputará la 32ª edición del torneo español más importante, el Ciudad de León (partidas rápidas), del 5 al 7 de julio, junto a los ucranios Vasili Ivanchuk y Anna Muzychuk, y el joven ídolo local, Jaime Santos, de 22.

Cuatro decenios después de que el imán Jomeini prohibiese el ajedrez en Irán “porque es un juego diabólico que daña la mente de quienes lo practican” -él mismo levantó la prohibición poco antes de morir, en 1989-, la antigua Persia es uno de los países del mundo que más torneos organizan cada año, y además con un buen seguimiento de la Federación Iraní, a pesar de los graves problemas económicos causados por el embargo internacional que promueve EEUU. Maghsoodloo, actual campeón del mundo sub 20, y el aún más joven Alireza Firouzja, de 15 años, parecen destinados a la primera fila mundial en menos de un lustro.

Marcelino Sión, el incansable director del Ciudad de León, puede alardear de que casi todas las grandes estrellas del ajedrez de los últimos treinta años compitieron en León cuando estaban en ciernes: “Tenemos el foco principal puesto en los países emergentes desde el punto de vista del ajedrez. Y del potencial de Maghsoodloo no cabe duda alguna. Su triunfo en el Mundial sub 20 frente a jugadores dos años mayores no puede ser casual”.

El pujante iraní se encontrará en León con una viaja gloria aún muy fuerte, Ivanchuk, de 50 años, la reencarnación perfecta del sabio despistado. El ucranio es, sin duda, un genio, lleva el ajedrez en la sangre, y no ha sido campeón del mundo (llegó a ser el 3º, tras Kaspárov y Kárpov) por su explosivo sistema nervioso. Ahora, aunque su rendimiento es irregular y carece de la energía de su juventud, es aún capaz de ganar a cualquiera.

ampliar foto Vasili Ivanchuk, el pasado enero durante una partida del Abierto de Gibraltar L.G.

Anna Muzychuk, excampeona del mundo en las modalidades de rápidas y relámpago, fue noticia importante a finales de 2017 porque se negó a jugar con velo el Mundial de Rápidas en Arabia Saudí. Pero, aparte de eso, sigue siendo una de las pocas mujeres que pueden derrotar cualquier día a cualquier miembro de la élite.

ampliar foto Anna Muzychuk, durante la clausura del Abierto de Gibraltar de 2018 Sophie Triay

Los aficionados podrán aplaudir por cuarta edición consecutiva en el Auditorio a Jaime Santos, uno de los más sólidos jóvenes valores españoles. Durante la presentación del torneo en Madrid, el leonés recordó así la transformación de su sueño en realidad: “Desde los doce años jugaba el Torneo de los Jóvenes Talentos, que gané seis veces, y que se juega en el mismo escenario que el Magistral. Por entonces, tras ganar en una exhibición de simultáneas a Magnus Carlsen, empecé a soñar que algún día jugaría el Magistral. Y ahora me planteo llegar a la final, tras haber estado muy cerca en las ediciones anteriores”.

ampliar foto Jaime Santos, este martes durante la presentación del torneo Ciudad de León en Madrid Sarah Aller

