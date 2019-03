Agnelli: “Queremos una reducción global de partidos durante la temporada”

En medio del proceso de revisión del mapa mundial de competiciones futbolísticas, el presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y de la Juventus, Andrea Agnelli, ha querido poner límite a las tentaciones de que el calendario siga creciendo: "Queremos una reducción global de partidos durante la temporada", ha dicho este martes en Ámsterdam, en la clausura de la asamblea general de la ECA.

Agnelli se quejó de que algunos jugadores puedan terminar los cursos con 73 partidos disputados y abogó por la instauración de "periodos obligatorios de descanso para los jugadores, y que se respeten de verdad". También pidió que reducir el número de ventanas para partidos de selecciones: "Se pueden agrupar las ventanas y mantener el número de partidos en 18 [para cada ciclo clasificatorio]", dijo, y recordó que los clubes son "los que asumen los riesgos e invierten en jugadores, infraestructuras, los que soportan los riesgos empresariales y financieros".

En su reivindicación del lugar central de los clubes en la organización del fútbol mundial Agnelli insistió en su rechazo a participar en el nuevo Mundial de clubes recién aprobado por la FIFA para 2021, con 24 equipos cada cuatro años: "Hemos sido muy claros con la FIFA. Todos estamos de acuerdo en que, como se plantea ahora el Mundial de Clubes por parte de ese organismo, no es satisfactorio", dijo, y lamentó que no se les hayan facilitado detalles sobre el proceso de clasificación para una competición sobre la que dijo que existía consenso de que necesitaba una reforma. "Esto se ha organizado como se organiza un sorteo local de acción de gracias", se quejó.

En su comparecencia ante los medios, Agnelli también confirmó que la ECA y la UEFA habían empezado el proceso de revisión del formato de las competiciones europeas de clubes, en particular la Champions, cuyos nuevos formatos comenzarían a funcionar a partir de la temporada 2024-25, ya que el calendario internacional ya está cerrado hasta entonces. Agnelli dijo que la intención de la ECA y de la UEFA es que la Champions se convierta en la competición más valiosa del mundo, posición que ahora ocupa la NFL, para lo cual ambas instituciones coinciden en que requiere modificaciones. Sin embargo, no ha querido entrar en ningún detalle, ya que asegura que ahora se abre un periodo de entre 12 y 18 meses en el que se estudiarán alternativas y sus implicaciones, además, dijo, de la evolución del mercado de los medios y de los derechos de retransmisión, tanto a través de las plataformas de pago tradicionales como de los nuevos medios digitales.

Quiso también despejar los temores sobre la posible colonización de los fines de semana por la Champions, aunque no lo hizo del todo. "No se han mencionado las palabras fin de semana", aseguró, pero luego evitó descartar de manera tajante que en el futuro se disputaran partidos de Champions en sábado y domingo. "No es el asunto ahora. Ya hay uno [la final de la Champions, que se juega en sábado], y se mantendrá", dijo y, después de reconocer que ya había sobre la mesa propuestas concretas, quiso despejar la discusión para más adelante. "Es demasiado pronto para comentar especulaciones concretas".

