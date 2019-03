Messi: “No recuerdo que un rival me ovacione”

Lo que pasó en el Benito Villamarín después del tercer gol de Messi al Betis no es muy habitual en el mundo del fútbol. Rendida ante la enésima exhibición del mejor jugador del mundo, la afición del conjunto andaluz ovacionó a Messi y llegó incluso a corear su nombre. Una muestra de deportividad a la que se refirió el gran protagonista del partido nada más acabar el partido al atender a los medios con derechos a pie de césped. "La verdad es que no recuerdo que un rival me ovacione. Estoy agradecido por la respuesta de la gente. En este estadio nos tratan muy bien, más allá de que somos rivales”, relató el gran protagonista del choque, al que se le preguntó por cuál de los goles tuvo mayor complejidad, el primero de falta o el tercero de un fantástico y preciso toque. "No lo sé, la verdad, tuve la suerte de que fueron goles y sacamos unos puntos que son muy importantes, porque hoy no podíamos fallar", aclaró Messi.

El Barcelona, más cauto que de costumbre, esperó al Betis en su campo para golpearlo al contragolpe. "Jugamos contra un equipo que trata muy bien la pelota, que sale desde atrás y hacen superioridad con el arquero. Pero no sufrimos en ningún momento. Sin la pelota estábamos ordenaditos y salimos al contragolpe. Hay que adaptarse a este estilo. Son ocasiones puntuales. Creo que el míster ha leído muy bien el partido. Tácticamente hicimos un partido perfecto", finalizó Messi.

"Era un partido vital después de que el Atlético perdiera. Nos valen estos 10 puntos y cerramos un tramo de partidos muy intenso antes del parón liguero. Cada vez que pase un partido y ganemos un partido estaremos más cerca", aclaró Ernesto Valverde, quien reconoció una modificación táctica en su equipo a la hora de enfrentarse al Betis. "Ellos nos presionaron arriba el año pasado y en el choque de ida. Nosotros no podíamos hacer una presión muy alta después del choque tan intenso que tuvimos el miércoles. En el primer tiempo, el Betis estuvo bien, pero cada vez que pasábamos del centro del campo les creábamos peligro", aclaró el preparador del Barcelona, quien se refirió, lógicamente, a la exhibición de Messi: "Qué puedo decir. Tres goles, ovacionado por el campo, es una maravilla. Ya no sé si ha sido su mejor actuación, porque ha hecho tantas. Recuerdo un gol que nos hizo al Athletic en la final de la Copa, increíble. No sé si es su mayor demostración. Tenemos la suerte de disfrutarlo en activo y no todos pueden decirlo. Me ha gustado mucho el reconocimiento que ha tenido la afición del Betis con él. Los rivales lo sufren, pero también han podido disfrutarlo".

Valverde se refirió al estado físico de Luis Suárez, del que afirmó que tiene un esguince fuerte de tobillo en espera de ser analizado. Por último, al entrenador del Barcelona se le preguntó por el triplete. "La gente habla, pero que yo sepa no hemos ganado ningún título. Eso sí, vamos a ir a por la Liga, la Copa y la Champions, pero queda mucho por delante y hay que ser prudentes", aclaró el técnico vasco.

"No hemos tenido el acierto que tuvimos en la ida. En la primera parte hemos tenido nuestras opciones, pero llegó el gol de falta de Messi y una acción de dibujos animados en el segundo gol que nos lo puso muy complicado", aclaró, por su parte, Quique Setién. "Hemos tenido dificultades para encontrar espacios porque ellos han ajustado bien con la presencia de muchos centrocampistas que nos han presionado bien. El partido estaba igualado hasta que pasó lo que pasó", afirmó el entrenador del Betis. "La verdad es que en toda mi carrera deportiva no he visto a un futbolista más determinante en 15 años seguidos como es Messi. Esa continuidad es increíble y es un privilegio coincidir con él. No sé si Pelé pudo ser igual de determinante, pero de lo que yo he visto, Messi es increíble", destacó Setién, quien valoró de forma positiva la reacción de la afición bética después del tercer gol de Messi a su equipo: "Me ha gustado mucho que esa respuesta haya valorado a un gran jugador, que nos hace disfrutar del fútbol. Es justo reconocerlo y el comportamiento de nuestra afición ha sido extraordinario. Estoy muy orgulloso".

“Da gusto irse así a la selección. Tuvimos la charla y preparamos bien el encuentro. Sabíamos las cosas que habíamos hecho mal en el primer partido. Nos tenemos que quedar con el resultado", afirmó, por su parte, Rakitic."Estamos muy bien y ahora que hay jonada de selección hay tiempo para descansar. Son tres puntos importantes porque sabíamos que el Atlético había perdido. Es una distancia considerable, aunque falta mucho", destacó, por su parte, Piqué, quien también se refirió al gran partido de Messi: "Leo es muy especial. Más especial que los especiales del resto de la historia porque es muy consistente".

