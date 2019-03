Un genial Jon Rahm lidera The Players, el quinto grande

Recital de Jon Rahm. El golfista vasco lidera The Players, el quinto grande del golf, después de una tercera vuelta este sábado de ocho bajo par, la mejor del día y a un golpe del récord histórico del campo de Sawgrass. Rahm es líder con 15 bajo par en el total, uno de ventaja sobre el inglés Tommy Fleetwood y el norirlandés Rory McIlroy. Un tridente europeo que este domingo luchará por conquistar el llamado Torneo de los jugadores. Para Rahm, de 24 años, sería el mayor éxito hasta ahora de una carrera que incluye dos victorias en el circuito norteamericano y otras tres en el europeo. Y todo ello a tres semanas del Masters, el primer grande del curso, el primer gran objetivo de la temporada.

Rahm firmó este sábado una vuelta llena de grandes golpes, sobre todo en unos nueve segundos hoyos en los que bordó su mejor juego: birdies en los hoyos 10, 13, 16 y 17, y eagle en el 11 para firmar 30 golpes en esta segunda parte del recorrido. Solo Fleetwood y McIlroy le aguantaron el paso en la clasificación general, pero ambos más por rentas de los días anteriores que por méritos de una jornada que acabaron los dos con -2.

Rahm fue Rahm en estado puro, agresivo y lleno de confianza, un pegador con temple que ahora más que nunca sabe controlar sus emociones. La mejora mental es evidente en este golfista a quien el temperamento ha jugado a veces una mala pasada. Hoy la fiera está bajo control y no se distrae cuando falla un golpe. Así ha alcanzado el liderato de The Players, en línea ascendente, superándose cada día. En la pugna final se las verá sobre todo con McIlroy, otro jugador de gran potencia como él, sensible también con los hierros; y con Fleetwood, que se agarró al campo en un día con algunos desajustes que le hicieron bajar un escalón. El liderato es de Rahm, y lo aprieta fuerte.

Clasificación completa de The Players.

