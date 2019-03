Ernesto Valverde: “Claro que tenemos presión por pasar, pero solo nos fijamos en el juego”

El Barcelona perdió cinco partidos la temporada pasada, la primera de Ernesto Valverde en el banquillo del Camp Nou. De entrada, en medio de la tormenta por la salida de Neymar, lo desnudó el Real Madrid en la Supercopa de España; luego, el Espanyol lo sorprendió en la ida de los cuartos de final de la Copa (en la vuelta, el Barça ganó la eliminatoria); y, finalmente, el Levante le quitó la categoría de invicto tras 43 partidos sin perder en LaLiga. Ninguna derrota, sin embargo, le escoció tanto como la de la Roma en el Olímpico. El Barça desperdició una ventaja de 4-1 (perdió 3-0) y se quedó fuera de la Champions en los cuartos de final. “Ya se ha hablado largo y tendido de ese partido. Ahora no estamos pendientes de lo que pasó hace un año”, comentó Ernesto Valverde justo antes de otro partido definitivo, la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones.

En el Barcelona, en cualquier caso, no olvidan el fiasco de Roma ni la eliminación del Real Madrid en manos del Ajax. “Evidentemente, vemos el resto de los partidos de Champions para calibrar a nuestros rivales. Es para tener en cuenta que caigan equipos como el PSG o el Madrid”, dijo el Txingurri. Recuerda Valverde que el Barcelona se quedó seco en Lyon (0-0 tras intentar 25 remates, cinco entre los tres palos, ninguno con éxito). “Claro que tenemos presión por pasar, como la tiene todo el mundo. Pero solo nos fijamos en el juego, nos centramos absolutamente en el juego. Si generamos las mismas ocasiones que en la ida pasaremos seguro”, aseguró el preparador azulgrana.

Valverde todavía no sabe si podrá contar o no con Dembélé, que en el último duelo del Barcelona en LaLiga sufrió una pequeña elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda. “Vamos a ver cómo está y luego ya decidiremos si es que está bien. Si no está bien evidentemente no jugará. Es verdad que es un partido definitivo, pero no nos podemos arriesgar a salir con un cambio de antemano. Porque cualquier detalle es importante”, aclaró. Y si no juega el francés, el técnico necesitará recuperar la mejor versión de Coutinho, sin juego ni gol en su segunda campaña en el Barça. “¿Necesita tener una charla con Coutinho para animarlo?”, le preguntaron. “Cómo me manejo dentro con los jugadores es una cuestión privada. Hay momentos en que hay que hablar con el jugador y, otras veces, no; pero esperamos lo mejor de él, claro”, subrayó.

Messi se puso como objetivo la Champions –“queremos esa copa tan linda”, dijo el 10 en el Gamper–, también el cuerpo técnico. “Todos los entrenadores notamos en los jugadores cuando hay Champions. Porque es más definitivo, porque hay más glamur. LaLiga es más larga. Pero en la Champions todos los partidos tienen los focos encima. Se nota que hay una concentración especial”, concluyó el Txingurri.

Arthur: “Me equivoqué al ir a la fiesta de Neymar” El pasado 5 de febrero, Neymar organizó su fiesta de cumpleaños en París. A su estilo, por supuesto: sin discreción. La música estuvo a cargo de Bob Sinclair y Cathy Guetta, pareja del popular DJ David Guetta en una celebración en la que no faltó la plantilla del PSG. Tampoco se lo perdieron los azulgrana Arhur Melo y Rafinha. Dos días después de la fiesta de Neymar, Arthur sufrió una lesión muscular. Estuvo 19 días de baja y se perdió cuatro partidos. “Creo que me equivoqué”, confesó el volante brasileño. Un acto de sinceridad, extraño en el mundo del fútbol. “A veces nos equivocamos, a veces acertamos. Soy suficientemente grande para asumir mis responsabilidades. Lo hablé con el grupo, el cuerpo técnico y con los dirigentes. Sabía lo que hacía, pero pido disculpas”, concluyó Arthur.

