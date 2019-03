El navegante francés Jean Luc van den Heede recibe el premio Sail In Festival en Bilbao.

El veterano navegante francés Jean-Luc van den Heede recibió anoche el reconocimiento de decenas de aficionados que llenaban la sala de la BBK de Bilbao donde recibió el premio Sail In Festival por los éxitos cosechados durante las últimas dos décadas.

Van den Heede hizo historia el pasado 29 de enero. El marino francés, de 73 años, cruzaba en primera posición, a bordo del Matmut, la línea de meta de Les Sables d’Olonne, en la costa atlántica francesa, después de 211 días, 23 horas y 12 minutos de competición. El viejo navegante y exprofesor de matemáticas se proclamaba vencedor de la Golden Globe Race 2018, la vuelta al mundo a vela en solitario, sin escalas y sin asistencia. Al igual que los navegantes de otra época, los 17 participantes en esta segunda edición de la regata que tomaron parte en la salida han tenido que utilizar el sextante para obtener su posición en el mar y trazar el rumbo. Sin GPS, ni piloto automático, no contaban a bordo con ningún instrumento electrónico con el que beneficiarse de la asistencia a la navegación disponible hoy.

Esta era la sexta vuelta al mundo a vela, después de haber doblado el cabo de Hornos en una decena de ocasiones. En las cinco anteriores ocasiones nunca había logrado ganar una regata. Terminó segundo en la BOC Challenge Around Alone en 1986, tercero en la Vendée Globe Race en 1990, segundo en la Vendée Globe en 1993 y tercero en la BOC Challenge Around Alone en 1995. Desde 2004, tiene el récord de la vuelta al mundo en solitario en sentido “equivocado” (de Este a Oeste), navegando en contra de la dirección de las corrientes y los vientos predominantes.

Van den Heede visitó Bilbao para recibir el premio del Sail In Festival en una visita relámpago ya que hoy tiene que estar en Les Sables d'Olonne para recibir al estonio Uku Radmaa, que cruzará la meta como tercer clasificado en esta regata que celebra el 50 aniversario de la gesta del legendario sir Robin Knox-Johnston, el primer hombre que circunnavegó el planeta en solitario.

Con su victoria en la Golden Globe, el francés suma otro récord: ser el navegante más viejo en acabar una regata de la vuelta al mundo en solitario. El anterior lo ostentaba el británico sir Robin Knox-Johnston —vencedor de la primera edición de esta misma regata en 1969—, y que en 2006-2007 ganaba la Velux 5 Oceans, con 68 años.

Los premiados en anteriores ediciones fueron Éric Tabarly, sir Peter Blake, sir Robin Knox-Johnston, Mike Birch y el último, en 2018, el francés Loïck Peyron.

