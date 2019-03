Real Madrid - Barcelona en directo, el clásico de LaLiga en vivo

Jordi Quixano

Y, por terminar de analizar la alineación del Barcelona, resaltar que quien juega es Dembélé y no Coutinho. Los dos son los fichajes más caros en la historia del Barça y por lo visto hasta la fecha no existe la posibilidad de que compartan alineación. Resulta extraño porque "Coutinho vino para suplir a Iniesta" y tan solo duró unos encuentros en la medular porque Valverde le prefiere arriba, toda vez que desequilibra y chuta. El problema es que desde hace tiempo solo practica la segunda variable de la ecuación y no con muchjo tino. Por lo que Dembélé, que es un caos táctico, recoge el testigo porque sí que aplica los dos conceptos: encara y desborda del mismo modo que marca goles. Otra cosa es que juegue a lo mismo que los demás, pues es capaz de lo mejor y de lo peor en una misma jugada. Valverde, en cualquier caso, le vuelve a dar continuidad al francés, que ya desmontó al Madrid en el duelo pasado de Copa.