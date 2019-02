Kepa Arrizabalaga no jugará esta noche con el Chelsea. Asi lo decidió Maurizio Sarri, que ha optado por Willy Caballero para defender la meta de su equipo en el duelo contra el Tottenham en partido de la jornada de Premier League que se disputa entre semana. Tres días después el entrenador hace el cambio que no pudo realizar en la final de la Copa de la Liga cuando el meta vasco se negó a salir del campo.

Sarri mantuvo la intriga hasta el último momento. “Será una decisión por el bien del grupo. Tengo que decidir que es mejor por mi equipo, no con mi equipo”, apuntó en las horas previas al regreso a Stamford Bridge, donde no le aguarda un ambiente precisamente cálido. “Kepa cometió un error y hay algunas consecuencias”, completó. Al final será un doble castigo porque el club londinense sancionó a su futbolista y determinó que no recibiese una semana de su salario, en torno a 200.000 euros. Esa no fue una decisión tomada por Sarri, que tras el sainete acontecido en Wembley apuntó que no habría multa para Kepa. La directiva del club londinense no pensó lo mismo.

El Chelsea se maneja en un avispero. En lo que va de año ha disputado catorce partidos y apenas ganó seis. Hace cuarenta días era cuarto en la tabla a un punto del Tottenham. Ahora ambos equipos se cruzan distanciados por diez puntos. Kepa, el portero por el que se ha pagado el traspaso más caro de la historia del fútbol (80 millones de euros) estará en la banqueta. Sarri dijo en el víspera que cconsidera terminado toda la polémica. Quizás no ha hecho más que comenzar.

