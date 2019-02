El Barcelona defiende que “el fútbol mejora con el VAR”

El árbitro Iglesias Villanueva junto a los jugadores del Levante y del Real Madrid, en el estadio Ciutat de València. En vídeo, declaraciones de Josep Vives sobre el VAR. Miguel Ángel Polo (EFE)

Si alguna cosa han ido advirtiendo los clubes, los futbolistas y los aficionados es que la implantación del vídeoarbitraje en el fútbol no terminará con los lunes de debates y discusiones en tertulias o barras de bar. “Aunque exista el VAR, seguirá existiendo la polémica. Esto es fútbol”, certificó esta mañana el portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, después de ser consultado sobre la criticada actuación de los árbitros este domingo en el Ciutat de València, donde el Madrid ganó al Levante (1-2) tras convertir dos penaltis, el segundo inexistente.

Vives no quiso entrar a juzgar la acción, ni la de Casemiro, que simuló una patada tremenda que no se dio, ni la del cuerpo arbitral, que decidió castigar a los locales con otra pena máxima. Si bien, no dudó en hacer una defensa a ultranza del VAR precisamente en una semana en la que se enfrentarán hasta en dos ocasiones a los blancos y las dos en el Santiago Bernabéu: la primera este miércoles (21.00) en la eliminatoria por un puesto en la final de la Copa, la segunda, el sábado (20.45) en LaLiga.

“¿Creemos en el VAR, creemos en los árbitros? Radicalmente, sí. A veces el VAR nos puede beneficiar y otras puede perjudicarnos, pero lo más importante es que tengamos una visión general de las cosas. Y el hecho es que el fútbol mejora con el VAR”, explicaba Vives en una conferencia de prensa convocada por el Barcelona para ofrecer los datos del Observatori Blaugrana, una encuesta periódica que el club realiza a sus socios y aficionados. El portavoz de la entidad azulgrana opinaba que no era necesario cambiar nada ni analizar qué está fallando para que haya quienes sigan quejándose por los errores arbitrales. Y añadía: “No podemos guiarnos por una sola jugada. Para revisar un protocolo de funcionamiento debería hacerse en base a un histórico de jugadas. La herramienta funciona, y nosotros la defendemos. ¿Se puede mejorar? Seguro. Todavía está en rodaje. A veces, los árbitros de equivocan; y otras veces, aciertan”.

En esta última encuesta del Observatori Blaugrana –consultados 1.000 socios azulgrana y otros 1.000 aficionados del Barça– los seguidores otorgan una nota de un 7’5 sobre 10 al club en cuanto a satisfacción general. Su satisfacción con la marcha deportiva del equipo de fútbol alcanza el 8. Los socios y los seguidores tienen grandes expectativas sobre el desenlace de la temporada: una mayoría abrumadora del 97’7% cree que el Barcelona va a ganar LaLiga. “Quedan 13 jornadas. Estamos bien y tenemos motivos para el optimismo, pero también para el realismo. Sabemos que con dos malos momentos las cosas cambian de un día para otro”, matizó Vives. Los socios, por otro lado, consideran prioritaria (y está entre sus principales preocupaciones) la actuación en el Espai Barça: el proyecto por el que se remodelará el Camp Nou, habrá un nuevo Palau Blaugrana y se mejorará todo el entorno.

