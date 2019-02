Desde hoy me uno a este periódico (¡¿de manera continua?!) y empiezo a ocupar un espacio donde hablaré de fútbol. Lo haré desde la perspectiva que me da el balón y también la que me da mi inquietud por este deporte. Intentaré transmitir y lo haré escribiendo De tú a tú.

Tendencias tácticas. Se dice que en fútbol está todo inventado, aunque yo creo que hay mucho por hacer, por descubrir o por combinar para crear algo nuevo, algo mejorado... La realidad es que, conociendo un poco la historia de la táctica, vemos que todo va y viene, todo es cíclico y parece que siempre vuelve; que es atemporal.

Hablemos, por ejemplo, de la moda de los tres centrales o del tan usado, hasta hace poco, falso 9. ¿Cómo surge o resurge? ¿Por qué se usa? ¿Por qué se sigue esa tendencia? ¿Por qué se deja de utilizar?

El fútbol del momento siempre exige y obliga a buscar soluciones, a encontrar la manera de ser más efectivo, de ponérselo difícil al rival y buscar la victoria. Cada uno con sus armas. Y es ahí donde (re)surgen las modificaciones tácticas.

Se utilizan para contrarrestar las propuestas del rival. Si juega con uno o dos puntas, si busca el control del juego a través del pase, si lo que quiere son transiciones rápidas, si tiene más superioridad individual... Y es el éxito de algunos los que genera esa tendencia y la ponen de moda. Luego vienen las copias, muchas veces descontextualizadas, al mismo tiempo que van surgiendo los antídotos y todo vuelve a cambiar. Y así en bucle.

Por eso me parece tan interesante el conocer la historia del fútbol, a los mejores y grandes entrenadores, sus ideas y ocurrencias... Es la mejor manera de entender el fútbol moderno y así poder hablar con conocimientos. Sería fantástico que todos los que nos (des)informan de fútbol nos contasen más de eso y menos de polémicas y otros temas.

Las ganas de ganar. Ningún deportista puede mantenerse en el máximo nivel sin la motivación o la ambición de ganar. Eso es lo que explica que el Real Madrid sea temible en Champions a estas alturas de la competición después de un nivel mediocre exhibido esta temporada; que jugadores tan jóvenes como los del Ajax rocen la perfección durante 60-70 minutos; que un Bayern sin tantas luces empate en Liverpool, o que un Betis se meta en la eliminatoria después de encajar tres goles. Esa motivación intrínseca aumenta en las grandes citas y en los jugadores top, por eso se avecinan unos meses trepidantes de fútbol y emociones. Confiemos en los protagonistas, los jugadores, y en su afán de victoria.

El VAR. Estoy a favor. Por tres razones:

1. Hace el fútbol un poco más justo. Es un avance tecnológico que en 2019 no podemos dejar de usar, igual que han hecho otros deportes como el tenis, el fútbol americano o el baloncesto. A pesar de lo discutido en los últimos días, al menos ahora se pueden comprobar algunas acciones determinantes y el árbitro tiene acceso a las mismas repeticiones que nosotros desde nuestras casas. Tener opción a rectificar es algo fantástico, pensemos en ello.

2. No evita la polémica. ¡Tranquilos que no nos la quitan! Podremos seguir teniendo discusiones, continuar con nuestras explicaciones y alegaciones para llevar la razón y seguiremos viéndolo diferente.

3. Da espectáculo. Añade interés, expectación, tensión... ¡el VAR es divertido! Piensen en lo interesante que se vuelve un partido cuando el árbitro dibuja con sus dedos el cuadradito de la TV.

Dicho esto... se puede y se debe mejorar.

