Así decidió el VAR sobre el posible penalti de Rulli a Vinicius: “José Luis, todo OK”

Los árbitros han querido arrojar este martes algo de luz sobre la gestión de la polémica jugada entre Vinicius y Rulli que provocó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llamara al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, el pasado día de Reyes después del Real Madrid-Real Sociedad (0-2). En una sesión de balance del uso del VAR durante la primera vuelta de LaLiga, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, proyectó las imágenes de lo que sucedido, con los audios del diálogo entre el árbitro del encuentro, Munuera Montero, y el de la sala del VAR, Melero López.

Cuando se produce el encontronazo entre el madridista Vinicius y el portero de la Real, Rulli, el árbitro grita: "¡Balón, balón, balón!". Después de eso, desde la sala de Las Rozas, Melero López dice: "Quiero verla, quiero verla, quiero verla, por favor, que no reanude", mientras Munuera Montero se reafirma: "Balón". En la sala se revisan varias tomas de la jugada, hasta que Melero López concluye que no ha sido penalti: "Nada, nada, tiramos para delante", dice y da vía libre al árbitro: "José Luis, todo OK". Y el partido continúa.