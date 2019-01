Gómez Noya aparca el Ironman y vuelve a la distancia olímpica para Tokio

Javier Gómez Noya ha anunciado esta mañana que volverá a la distancia olímpica del triatlón para competir en los Juegos de Tokio 2020. Cuarto en Pekín 2008, segundo en Londres 2012, no pudo competir en Rio porque, un mes antes de la cita olímpica, se rompió la cabeza del radio en un entrenamiento en bicicleta. Tuvo que decir adiós al sueño de la medalla de oro. Cinco veces campeón del mundo (2008, 2010, 2013, 2014, 2015), en 2018 decidió afrontar nuevos retos. Abandonó la distancia olímpica para preparar el Ironman. En el de Hawái, en octubre, fue undécimo en la prueba cumbre.

"He decidido volver a las distancias cortas y a las series mundiales para tratar de clasificarme para Tokio. Quiero ver como respondo ahora en la distancia olímpica, si me veo competitivo buscaré la clasificación para los Juegos, no quiero ir sólo para participar", comentó el español en un desayuno organizado por el Santander y después de entrenarse por la mañana en la Blume.

¿Aparcas el Ironman?, le preguntaron. "A Kona volveré, antes o después, dependerá del rendimiento en corta distancia. 2018 fue un año diferente, en Kona sabéis que no fue como me hubiera gustado… cometí un error y lo pagué caro, arriesgué demasiado en la bici. Pero fue una gran experiencia", respondió. A Kona, eso sí, volverá después del año olímpico. "Compaginar las dos cosas es complicado, las competiciones me pondrán em mi sitio. Ahora me voy a centrar en corta distancia, haré medios Ironman, eso sí, porque es buen entrenamiento para la corta", matizó.

Dice Gómez Noya que el año que le dedicó al Ironman le sirvió para cargar pilas. "Después de 15 años en las distancias cortas necesitaba refrescar la mente. El cuerpo me pidió un cambio, el aprendizaje fue muy bueno. Me ayudó a conocerme mucho mejor, a salir de mi zona de confort. He aprendido de mí mismo. El Ironman es más complicado de lo que parece, hay factores que en corta distancia no tienen relevancia y en larga sí. Además, competir con rivales diferentes siempre motiva", cuenta.

"Ahora he decidido probarme otra vez con la idea de Tokio", asegura. En agosto, en Tokio hay una prueba-test que da plaza directa. Allí competirá el triatleta.