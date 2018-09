5

En la preparación de este año, técnico y fisio han incidido en la parte del gimnasio, postural, añadiendo ejercicios de yoga. Meten las sesiones de entrenamiento más duras en las horas centrales del día para que Gómez Noya no se quede muy activado de cara a la noche. "Si no, no te duermes hasta las 3". Hace siestas casi todos los días de una hora, hora y media y eso ayuda a recuperar.