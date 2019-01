Solari: “Benzema tiene manos en los pies”

Florentino Pérez, presidente del Madrid, bajó a los vestuarios para felicitar a su equipo por la victoria conseguida en el Benito Villamarín. Un triunfo logrado con sangre verdiblanca, pues Dani Ceballos, canterano del Betis, hizo el tanto definitivo a falta de seis minutos para el final. Recibido al grito de “comepipas”, el centrocampista estaba hecho algo nervioso al atender a los medios con derechos nada más acabar el partido. “Son tres puntos que nos saben a oro, muy conseguidos. Tenía ganas de reivindicarme”, aclaró Ceballos, quien se refirió al gol anotado ante el que fue su equipo. “Lo tenía claro y sabía que lo iba a meter. Se lo dije a Sergio Ramos y le dije a Casemiro que se pusiera en la barrera. Vi el hueco y la metí”, afirmó Ceballos. “Desgraciadamente ha sido gol”, llegó a comentar Ceballos, molesto con el recibimiento de la afición bética. “No me esperaba este recibimiento. He crecido aquí y sí, hemos ganado, pero me voy con una sensación agridulce por no llevarme el cariño de mi gente”, aclaró el centrocampista del Madrid.

“Tenemos una plantilla amplia. Es difícil jugar en el Madrid y el que no juega no está feliz. Pero es el momento de trabajar y hablar poco”, dijo Ceballos. “No creo que estemos descartados en la pelea por la Liga. Es cierto que el líder nos lleva 10 puntos, pero queda mucho por delante. Ahora tenemos que centrarnos en la Copa y luego en la Liga. Yo, y creo que todo el vestuario, piensa que hay que seguir peleando en las tres competiciones que tenemos”, finalizó el centrocampista del Madrid, que fue muy criticado por la que fue su afición.

“El valor de este partido son los tres puntos y seguir recortando con los de arriba”, manifestó Santiago Solari, entrenador del Madrid. “Me gusta el valor que han ofrecido los jóvenes, que han estado a la altura de las circunstancias. Es una buena noticia para nosotros”, afirmó el entrenador del Madrid, al que se le cuestionó por la suplencia de Isco y Marcelo. “No hay nada personal, de verdad, esto es un plantel y todos lo queremos hacer lo mejor posible”, aclaró Solari, quien se refirió a la lesión de Benzema. “A ver, tiene una fractura en el meñique. Los doctores tendrán que hablar, pero espero contar con él en los próximos encuentros. Benzema tiene manos en los pies”, añadió el técnico del Madrid, quien finalizó su alocución refiriéndose a Dani Ceballos: “Ceballos lleva al Betis en el corazón. Es algo emocionante este deporte, que tiene estas cosas. Es la ley del ex, que acaba siempre haciendo daño. Son las cosas bonitas de este deporte”.

“Nos sorprendió que el Madrid jugara con cinco defensas. Luego supimos rehacernos y logramos el empate. Tenemos que mejorar esas pérdidas que han provocado los goles del Madrid”, aclaró, por su parte, Quique Setién. “Puede que nos falte gol, si tuviéramos delanteros que hicieran 10 goles cada uno podríamos estar los primeros”, aclaró Setién. “Quizás podría haber metido más delanteros en el tramo final, pero creo que el equipo estaba jugando muy bien”, finalizó el entrenador del Betis.

“Es posible que en el segundo tiempo nos hayamos metido muy atrás, pero era un partido complicado y creo que nos hemos llevado tres puntos muy importantes”, afirmó, por su parte, Fede Valverde, quien gozó de una clara ocasión en la primera mitad. “Estaba en una buena posición y se la quise dejar a Benzema, pero no llegué y perdimos una buena oportunidad. Era un partido para pelear porque sabíamos que el Betis iba a tener mucho el balón”, añadió Valverde, al que se le preguntó por las ausencias de sus compañeros Isco y Marcelo. “Mucho tengo yo con pelear cada oportunidad para jugar. Ha jugado gente joven y creo que hemos estado a la altura en un encuentro difícil y en un escenario como este”, añadió Valverde.

"Se han llevado mucho más premio de lo que merecían. En la segunda parte hemos sido muy superiores al Madrid. La línea a seguir es esta. Hemos jugado muy bien salvo los primeros 30 minutos", afirmó Bartra, central del Betis. "Es la primera vez que veo al Madrid con una defensa de tres, pero le hemos superado. No ha sido algo definitivo", añadió el defensa, quien afirmó que Vinicius le insultó y le llamó "hijo de p..".

"Hemos sido muy superiores al Madrid. Se nos ha escapado una gran ocasión, hemos ido a por el partido y hemos sido muy valientes. El vestuario está dolido por el resultado, pero satisfecho por todo lo demás", afirmó, por su parte, Joaquín. "Lo de Dani es difícil. Puede que no guste, pero yo siempre dejé una puerta abierta con el Betis porque sabía que iba a volver. Son situaciones complicadas", afirmó el portuense ante la bronca con la que fue recibido Ceballos por la afición bética.