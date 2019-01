La orfandad del Villarreal sin Bruno y Rodri

En el fútbol, determinadas posiciones marcan el estilo de los equipos. En el Villarreal la demarcación del mediocentro ha sido una figura capital en los tres últimos lustros, de Senna a Rodri, pasando por Bruno Soriano, especialistas en la recuperación y la creación. Retirado el primero, en el Atlético el segundo y con el capitán lesionado desde mayo de 2017, el submarino paga la orfandad.

El Villarreal, con 137 millones de euros, el séptimo presupuesto de LaLiga, llega a la cita contra el Madrid en posición de descenso, inimaginable situación antes de iniciar un curso que comenzó igual de torcido que el anterior: con la ausencia de Bruno, líder en el vestuario y en el campo, además del jugador más carismático para la afición. “Bruno nos daría muchísimas cosas, tanto a los que defienden como o los que atacamos, porque te da un poco de todo: equilibrio, salida de balón y pases entre líneas. Ahora no hay un jugador de ese estilo”, considera Santi Cazorla.

Bruno prestó su último servicio en el terreno de juego de Mestalla, el 21 de mayo del 2017 en el partido que cerraba la temporada y que certificó la quinta posición del Villarreal venciendo 1-3 al Valencia. El capitán groguet disputó la parte final del curso infiltrado por unas molestias en la tibia izquierda y que los servicios médicos consideraron que remitirían en el descanso vacacional. De regreso a la pretemporada, Bruno seguía con el dolor y se optó por realizarle una operación cuya recuperación se prolongaría un máximo tres meses. Ya ha pasado año y medio y no se tiene claro aún cuándo regresará. O si lo hará, ya que el dolor persiste. “Siempre le he dicho que volví para jugar con él y no me puede dejar tirado”, apunta Cazorla.

La ausencia del capitán del Villarreal fue suplida con matrícula por Rodrigo Hernández, un jugador del perfil de Bruno, un nuevo Busquets, versado en la recuperación y el pase. Al club de Roig le faltó celeridad para asegurarse la permanencia de Rodri de amarillo y el mediocampista se marchó en verano al Atlético por 20 millones más cinco en variables. “La marcha de Rodri nos ha destrozado”, confesaba un directivo del club castellonense.

Asumida la pérdida de Rodri, el Villarreal fichó por diez millones a Cáseres, un centrocampista argentino de 21 años experto en la contención. “Cáseres es un gran jugador pero no tiene el estilo de Bruno o Rodri”, analiza Cazorla. Con el 4-4-2 en rombo que proponía Javier Calleja, el Villarreal quedaba en ocasiones partido, con solo Cáseres en labores defensivas. Ni Fornals, Cazorla y Trigueros —el talaverano fue operado de una hernia inguinal y de una pubalgia el verano y no está dando su mejor versión— tienen tales características. Carencia que se ve reflejada en los números. El Villarreal es el tercer equipo que más ocasiones concede (184), por detrás del Girona (193) y Levante (274).

Luis García Plaza, el sustituto de Calleja en el banquillo de la Cerámica, ha detectado el problema del Villarreal. “Quiero que el equipo esté junto, que conceda poco. Arriba tenemos calidad para decidir los partidos”, expuso el nuevo entrenador amarillo tras su debut ante el Spartak de Moscú. “A veces seremos más profundos y en otras tendremos más posesión”, ha comentado García Plaza en la previa del encuentro ante el Madrid. La idea del entrenador madrileño y del Villarreal es la de reforzar el eje del centro del campo con la llegada de un jugador experimentado y físico. Vicente Iborra, pretendido ya este verano por los amarillos, es el elegido. El jugador del Leicester, ex del Levante y Sevilla negocia su desvinculación con el club inglés que pretende un traspaso por unos 15 millones de euros o una cesión con opción a compra.