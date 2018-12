El Huesca choca con Asenjo

En el último minuto de un partido extraño en el que se señalaron tres penaltis susceptibles de revisar por el VAR y solo se puso la lupa en el que favoreció al Villarreal, el Huesca encontró la pedrea del empate con un gol de Longo. Un premio que pareció escaso para los locales porque hicieron mejor las cosas que el Villarreal que, sin embargo, se llevó un punto gracias a la extraordinaria actuación de Asenjo. El portero del cuadro amarillo detuvo un penalti y todo el trabajo que se le presentó, que fue mucho en la segunda mitad porque el conjunto de Luis García contaba con un jugador menos. Iba para héroe Asenjo hasta que Longo, en el último suspiro, puso un empate que disgustó por igual al Huesca y al Villarreal, dos equipos con problemas.

4-1-4-1 Francisco Rodríguez 25 Aleksandar Jovanovic 24 Miramón 3 Etxeita 14 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Pulido 18 Cambio 85' Sale Camacho Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Insúa 7 Ferreiro 17 Cristian Rivera 8 Cambio 78' Sale Samuele Longo Gonzalo Melero 19 Cambio 68' Sale Gurler Tarjeta amarilla 15' Tarjeta amarilla Chimy 6 Moi Gómez 9 1 goles 43' Gol (p) Cucho Hernández 1 Asenjo 4 Ramiro Funes Mori 3 Álvaro 2 Tarjeta roja 64' Tarjeta roja Mario 11 Jaume Costa 30 Cambio 85' Sale Javi Fuego Samuel Chukwueze 14 Cambio 68' Sale Miguel Layún Tarjeta amarilla 41' Tarjeta amarilla Trigueros 8 Fornals 5 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Santiago Cáseres 9 1 goles 62' Gol (p) Cambio 73' Sale Alfonso Pedraza Tarjeta amarilla 65' Tarjeta amarilla Bacca 7 1 goles 80' Gol Gerard Moreno 4-4-2 (D.P.) Luis García

Tuvo el Huesca un inicio tan enérgico como espumoso, un arrebato que apenas duró cinco minutos. De ahí en adelante el Villarreal equilibró el choque a partir del esférico, que no lograba conservar del todo, y un par de arrancadas de Chukwueze hacia la portería de Jovanovic. En la tercera carrera de la joya nigeriana llegando hasta la línea de fondo con el balón cosido a su pie izquierdo, el pase horizontal de Chukwueze no encontró el remate de ningún delantero amarillo. Contestaba el Huesca con centros laterales y disparos lejanos que apenas inquietaban a la defensa castellonense y Asenjo.

La falta de confianza de ambos equipos repercutía en el juego, correcto, sin sutilezas ni picante. Hasta que en el tramo final del primer acto, el Huesca recuperó la intensidad del comienzo y le proporcionó una acción que derivó en un penalti ingenuo de Manu Trigueros sobre Gonzalo Melero. No despejó de primeras el talaverano y el capitán del conjunto oscense, sobre el cual el Villarreal tiene una opción preferencial por cinco millones de euros, fue derribado inocentemente por Trigueros, el jugador que ejemplifica la mala temporada del Villarreal. Cucho Hernández engañó a Asenjo y transformó el penalti a dos minutos del descanso. Cuatro jornadas después, el Huesca celebraba de nuevo un gol.

En los primeros cinco minutos del segundo periodo el Huesca lanzó cuatro saques de esquina, indicativo de que el conjunto de Francisco estaba más metido en faena, más serio y concentrado que el Villarreal que perdía todas las disputas individuales, incapaz de crear juego ofensivo con un centro del campo desaparecido, incómodo el grupo de Luis García Plaza cuando el Cierzo comenzó a soplar a favor del Huesca, dificultando la precisión en los pases amarillos.

El Villarreal encontró alivio en una acción episódica. Tras un disparo desde fuera del área de Gerard Moreno, Jovanovic no acertó a atrapar el esférico quedando suelto en el área pequeña acudiendo Bacca siendo derribado por el portero oscense. El VAR revisó la acción y el colegiado Medié Jiménez acudió a la revisión de la jugada y ratificó el penalti que transformó Bacca. Seguidamente, el Villarreal fue de nuevo castigado con una nueva pena máxima por un ligero agarrón de Mario a Melero. Esta vez Medié Jiménez, al igual que en el primer penalti decretado al Villarreal, no recibió aviso alguno del VAR ante la incomprensión de los jugadores castellonenses. Mario resultó expulsado por doble cartulina amarilla, la primera de ellas por reclamar el VAR en la primera pena máxima. Asenjo detuvo el lanzamiento desde los once metros.

Sostenido por Asenjo que intervino milagrosamente en cuatro grandes paradas, el Villarreal alcanzó una contra de oro que aprovechó Gerard Moreno tras un excelente pase de Pedraza recién incorporado al terreno de juego. Finalmente Longo dictó un empate que no saca de pobres al Huesca y al Villarreal.