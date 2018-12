Solari: “Esto es mérito de los futbolistas”

Mientras sonaba You shook me all night longde AC/DC por los altavoces del estadio Zayed Sports City Stadium, los jugadores de River Plate recibían sin una sola mueca de alegría la medalla que acreditaba su tercer puesto en el Mundial de Clubes tras haber goleado al Kashima (4-0). Nada que ver con las caras de los jugadores del Al Ain instantes después, orgullosos subcampeones de un torneo en el que nadie ha creído más que ellos y en el que dieron la sorpresa al eliminar en semifinales al rey de la Libertadores. “No tuvimos el poder suficiente”, dijo su entrenador, Zoran Mamic.

Sería por la costumbre —los blancos llevan 11 títulos internacionales desde la Champions de Lisboa de 2014, y 14 sumando los domésticos desde 2013—, pero en los semblantes de los futbolistas del Real Madrid se observaba cierta sensación de feliz rutina. A la presencia de confeti y fuegos artificiales, uno de los elementos por los que más se pirran los emiratíes, se sumaron botes y saltos que tan pronto aparecieron como se difuminaron. El público no abandonó el estadio hasta que los jugadores blancos completaron una vuelta al terreno de juego. Bale, elegido Balón de Oro del torneo después de su triplete en las semifinales —compartió el título de máximo goleador con Santos Borré de River—, y Marcos Llorente, mejor jugador de la final, sí que añadieron algo más de pasión a la conquista. Que la canción para continuar la fiesta fuera Thundestruck, otro hit de la banda australiana e himno extraoficial del Atlético de Madrid, tampoco pareció importarles.

Récord de Ramos y Marcelo

“No siempre se ganan finales y no siempre se meten goles en mi caso”, señaló Llorente. “Queremos ir a por todos los títulos y este era uno más. Tenemos que ir partido a partido en la Liga, la Copa y la Champions, porque en las tres estamos vivos y tenemos que ir a por las tres”, adelantó el canterano, que en pocas semanas ha pasado del olvido absoluto a asentarse como un relevo de garantías para Casemiro.

De títulos algo saben Sergio Ramos y Marcelo, que con el de este Mundialito ya suman 20 títulos con la camiseta blanca, superando la marca de Iker Casillas y de Camacho (19). Benzema, que acumula 17, también adelantado a Cristiano Ronaldo y Raúl, con 17.

“Esto es mérito de los futbolistas”, aseguró por su parte Santiago Solari, que en dos meses en el cargo suma ya su primer título como entrenador, después de sustituir a Lopetegui. “Este club ha hecho historia en este periodo y va a ser difícil igualarlo”, añadió el argentino, que, sin embargo, se negó a elevar la vista más allá del trofeo que acababa de conquistar. “El siguiente paso es irme de vacaciones. Yo creo que este grupo se lo merece”, dijo el preparador argentino. Tampoco quiso adelantar si para la vuelta de esas vacaciones contempla la incorporación de algún futbolista a la plantilla en este mercado de invierno. “Eso no es algo que tenga que comentar aquí”, aseveró Solari, que en otras ocasiones ya comentó que entre sus competencias no estaba la de fichar jugadores.

“Me siento bien jugando en esta competición”, se sinceró Luka Modric, uno de los jugadores más destacados del partido. “El año pasado tuve un par de oportunidades para meter goles y no lo conseguí. Estoy muy contento por ganar este título, para nosotros era muy importante, esto nos va a dar confianza para el futuro”, añadió el croata, que con el de esta final suma 14 goles con la camiseta del Madrid, 12 de ellos desde fuera del área, como el que abrió el marcador contra el Al Ain.

“Todos me dicen que tengo que tirar más, pero me gusta más pasar a otros compañeros. No tiro mucho, pero de vez en cuando, cuando tiro, entra. No tengo ansia por esto, lo importante es dar mi máximo y ayudar al equipo en otros aspectos de juego”, amplió el centrocampista.