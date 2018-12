El Olympique de Lyon, un equipo de atletas

El equipo se deshacía a pedazos y desde la caliente grada de Gerland se pedían soluciones porque no se practicaba el juego reconocible del Lyon, protagonista en campo ajeno y de contras hipersónicas. Por lo que el presidente Jean-Michel Aulas, a quien le gusta el poder y los focos a rabiar, decidió destituir a Hubert Fournier para darle carrete a su segundo, Bruno Genesio. Una decisión que parecía temporal pero que se mantiene firme tres años y medio después, toda vez que el OL ha cumplido con la exigencia de clasificarse para Europa. “Quiero que recuperemos nuestra filosofía”, advirtió Genesio a los jugadores al día siguiente, aún en la vieja ciudad deportiva porque la nueva, que está junto al estadio se estrenó después de la Eurocopa de Francia. Y se salió con la suya porque el Lyon no es un equipo rico en lo táctico pero sí que da miedo a la contra, también en los duelos de ida y vuelta como demostró en esta Champions en la victoria frente al Manchester City en el Etihad (1-2). “Son físicamente muy fuertes e increíbles al contraataque”, aceptó Pep Guardiola, míster del City. Ahora, el OL se las verá con el Barça.

La primera medida de Genesio en el banquillo no fue casual. Preocupado por el físico de sus jugadores, por los porcentajes de grasa en su cuerpo, instauró la norma de comer cada día en la ciudad deportiva y no solo dos jornadas por semana como hacían hasta la fecha. El técnico quería atletas. Y es lo que tiene. “Es un equipo de búfalos y gacelas”, revela un ojeador que trabaja en un gran equipo francés pero que prefiere mantener el anonimato; “los que están fuertes y van al choque mezclados con futbolistas rapidísimos”. Justo lo que necesitan para ese fútbol de al abordaje del que presumen.

“Más Madrid que Barça”

“La Ligue 1 es muy Premier. Es muy de ida y vuelta, poco control en el medio campo y quizá solo el PSG da 30 pases seguidos”, expone Sergi Darder, jugador del Espanyol que previamente pasó por Gerland; “y el Lyon intenta hacer buen fútbol dentro de ese molde. No es capaz de dominar tanto porque es más un Madrid que un Barça, porque se siente cómodo al contragolpe y con sus individualidades”. Así lo ve Luis Fernández: “Les gusta atacar, jugar, llegar. Y con eso pueden poner en problemas a cualquiera como demostraron ante el City porque no es un grupo que sepa jugar a no perder”. El ojeador, sin embargo, corrige: “Ante el Barça no podrán llevar el peso del partido porque tienen talento individual y poco más, acaso velocidad y gol, también presión alta aunque un poco desequilibrada”.

Darder opina parecido. “Genesio es un entrenador valiente y en la Liga francesa siempre quiere ser protagonista, quizá también porque lo exige la grandeza del club”, expone el blanquiazul; “pero cuando jugábamos contra equipos de nivel superior tampoco se le caían los anillos por defender 90 minutos. De hecho, el Lyon es un equipo que gana a los grandes porque no está obligado a atacar sino a jugar como sabe, a la contra”. Algo de lo que no duda Valverde: “Es un equipo que se despliega muy bien y muy rápido, con un gran contraataque. No estamos en condiciones de confiarnos”.

Con un 3-5-2 que en ocasiones pasa al 3-4-3, el OL cuenta con un portero capaz de lo mejor y de lo peor (Lopes) y con una defensa poco experimentada que sufre cuando la encierran, pero con un medio muy físico (Ndombelé) y de toque (Aouar), con unas bandas vertiginosas (Tete y Mendy) y una delantera que hilvana Fekir —la estrella— y que puntean Depay y Traoré. “Pueden poner en aprietos a los mejores”, sugiere Luis Fernández. “Y seguro que la afición aprieta mucho, como siempre hace”, añade Darder. Así, regido el club por el presidencialismo de Aulas, en el vestuario aguardan la eliminatoria con ganas porque saben que si bien el presidente les dará una charla motivacional el día de antes del encuentro, también se verá multiplicada la prima (ya pactada en pretemporada) de conquistar los cuartos de la Champions. Bien lo vale eliminar al Barça.