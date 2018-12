Solari no escucha al Bernabéu

Tras el partido, Courtois habló sobre su equipo, el Atlético, y su exentrenador, Simeone, quien cuestionó que el belga fuese galardonado con el premio The Best al mejor portero por delante de Oblak. "Hay que respetar cada opinión, esto es el fútbol, pero he estado tres años en el Atlético y cuando te peleas contra el Real Madrid o equipos grandes dice cosas para generar populismo entre su afición", comentó el meta del Madrid.

Simeone deslizó que el premio a Courtois se debe a que juega en el Madrid. "Las votaciones se cerraron en junio y jugaba en el Chelsea. No es justo que me menosprecie a mi. Oblak también es un gran portero, pero creo que ha sido justo, hay mucha gente que vota y hay que respetar", señaló el portero belga, que dijo no estar ofendido.