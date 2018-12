El Valencia somete al United y cae a la Liga Europa como cabeza de serie

En el partido que pudo ser y no fue, el Valencia se despidió del paraíso de la Liga de Campeones para pelear dentro de la cajita de sorpresas de la Liga Europa. La victoria (2-1) lo sitúa como cabeza de grupo en el sorteo de la competición, que se celebrará el lunes. Con ocho escuálidos puntos que no le alcanzan para clasificarse para los octavos de la Champions, el decepcionante grupo de Marcelino conquistó, al menos, la bandera de someter al Manchester United. En una noche triste de despedida, con Parejo y Carlos Soler superiores y un brillante rendimiento coral, el once del murciélago se dio un alegrón y sometió al rudimentario escuadrón inglés de Old Trafford, que paradójicamente accede a la siguiente fase.

En la previsión para este partido a finales de agosto, Marcelino imaginó que el último choque de la fase de grupos de la Champions sería decisivo a poco que su equipo respondiera ante el Young Boys, la cenicienta suiza del grupo. El Valencia fracasó en Berna, donde no pasó del empate, y se condenó a pelear en una competición menor. Marcelino soñó con la madre de todos los partidos ante el United, pero la metamorfosis a peor de su mejorada plantilla convirtió en un trámite el que estaba destinado a ser un partido excitante ante el gigante rojo del eterno malhumorado José Mourinho.

Cómo estarán las cosas en Valencia que Marcelino reconoció el martes sin ruborizarse que el partido importante de la semana se disputaría en el fortín eibarrés de Ipurua el sábado. A cuatro puntos del descenso, el técnico priorizó el duelo ante el Eibar. El once del Valencia presentó suplentes en todas sus líneas en la noche en la que el querido Juan Mata volvía a Mestalla. Castigado sin minutos en Manchester por talentoso en un equipo de músculo, Mata fue titular en el once red devil.

Cuando Mata jugaba en el primer equipo, Carlos Soler estaba en las inferiores de la Academia del Valencia y admiraba a Juanín. Soler, de los pocos titulares blanquinegros sobre la hierba de Mestalla, abrió la lata inglesa. Un centro de Mina despejado en corto por la zaga roja le cayó al canterano, que de tirazo raso y seco alojó el balón en la portería.

El Valencia, quizás relajado por lo poco que se jugaba, creció en fútbol ante el primitivo United de Mourinho, físico pero torpe. La tropa de Marcelino ganó en rapidez de balón y en fluidez ante un rival decepcionante e incapaz que no aprovechó el tropiezo de la Juve (2-1 contra el Young Boys) para asaltar el liderato de grupo.

El indisciplinado Batshuayi, al que Marcelino ha puesto en el mercado, harto de que no le haga caso, dispuso de tres balones para mejorar sus pobres estadísticas. En la primera ocasión erró estrepitosamente al cambiar un remate de cabeza por un cómico golpeo con el hombro y en la segunda, agarrado del pantalón por Phil Jones, disparó fuera. En la tercera, en una pugna cuerpo a cuerpo con Jones, provocó un autogol del central inglés.

Un despiste de la zaga local concedió un remate de cabeza franco de Marcus Rashford en los minutos finales pero el United ya no volvió a marcar en el descuento pese a que Mata tuvo el empate en el 89.