Champions League: la última jornada en directo

David Vázquez

Todas las cábalas de Napoles y Liverpool podrían venirse abajo si el PSG no gana al Estrella Roja de Belgrado, un equipo con mucho más pasado que presente cuya actuación ha sorprendido en esta Champions. No tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los octavos, pero, si vence al PSG y el Liverpool pierde en casa ante el Napoles, podría alcanzar la Europa League. Esta posibilidad hará que no se lo pongan fácil a los de Tuchel.