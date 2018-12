La defensa de Godín

Desde que comenzó el curso, las lesiones han convertido la defensa del Atlético en un vodevil de personajes que entran y salen de la enfermería. No ha habido un zaguero que no haya firmado un parte de baja. Sin embargo, el equipo defiende en la Liga su condición de conjunto menos goleado (10 tantos encajados), y en la Champions desde la tunda de Dortmund (4-0) no ha vuelto a encajar un gol. Tampoco conoce la derrota, ni en Liga ni en Europa desde el traspié en Alemania. En ese tiempo, Simeone se ha tenido que inventar a Saúl de lateral izquierdo o de central, darle la alternativa a Montero en el eje de la defensa y también como defensa zurdo. Nada parece alterar la solidez defensiva del Atlético. “Que llevemos varios años siendo el equipo que menos encaja es un trabajo colectivo que arranca por los delanteros, que continúa en los centrocampistas, en los defensas y en el portero que tenemos, que es el mejor del mundo”, analiza Godín, que reaparecerá este martes en Brujas (21.00, Movistar).

El Atlético, ya clasificado para octavos de final, aspira a certificar el primer puesto del grupo por encima del Borussia Dortmund. La victoria se lo asegura y también empatar o perder siempre y cuando el conjunto alemán haga lo mismo.

Para Simeone, la supina eficiencia defensiva de su equipo tiene que ver con lo que suele denominar como “la estructura”. El término engloba tanto el estilo de juego como la confección del plantel. Por encima de que el club fichara a Lemar o a Rodrigo con la intención de darle mimbres para evolucionar en el juego, Simeone no ha parado de recalcar que es “la estructura” lo que permite que el equipo pueda competir al margen de jugar bien o no.

Un año a partir de los 31

Si de algo se ha preocupado Simeone en estos siete años es de que no le falten ni centrales ni mediocentros. No le ha importado demasiado no contar con más de uno o dos volantes creativos o un único mediapunta. Por ello muestra preocupación por la situación de Godín, que finaliza contrato en junio de 2019 y aún no ha renovado.

El club no cede en su norma de no renovar por más de un año a los jugadores mayores de 31 años (Godín tiene 32). El jugador siente que lo merece y que la entidad está en deuda con él por su trayectoria y porque en verano rechazó una oferta del Manchester United a pocos días del cierre del mercado que hubiera alterado esa estructura de la que habla Simeone. “Siempre digo lo mismo de los chicos que en estos siete años nos lo han dado todo”, recordó el técnico. “Si me preguntan a mí, me gustaría que el tema estuviera ya resuelto. Entiendo que el club está haciendo sus gestiones y espera una resolución para el futuro”.