Solari: “Vamos a pelear la Liga hasta el final”

El 19 de agosto, el Huesca escribió la página más gloriosa de su historia al debutar en Primera con una victoria a domicilio ante el Eibar en Ipurúa (1-2). Pero el sueño se truncó nada más empezar. Desde entonces, el cuadro aragonés contabiliza cuatro empates y nueve derrotas: cinco puntos de 24 con Leo Franco; dos de 18 con Francisco Rodríguez. El colista (recién eliminado de la Copa por el Athletic con un global de 8-0 en la eliminatoria) recibe hoy al Madrid en el Alcoraz (16.15, beIN LaLiga) con unos números esqueléticos, pero los blancos palidecen esta temporada como nunca fuera de casa —dos victorias, un empate y cuatro derrotas en sus siete desplazamientos, con 10 goles a favor y 16 en contra—. ¿Están concienciados sus jugadores para afrontar un partido trampa como este?, le preguntaron a Solari atendiendo a los precedentes. “No creo que haga falta incidir en la motivación. Vamos a pelear la Liga hasta el final y ellos tienen el objetivo muy claro. Hay que salir a ganar el partido desde el primer minuto”, zanjó el entrenador madridista.

Solari, que suma seis semanas en el cargo y ocho partidos dirigidos, ha utilizado en este tiempo a toda la plantilla —salvo a los porteros Kiko Casilla y Luca Zidane— para salir del atolladero y, antes de viajar a Huesca hizo balance sobre su método y varios nombres propios de la actualidad del club. “Los onces son según el partido. Hay muchas coyunturas, momentos de forma, si están sanos, decisiones de uno, el rival... Son muchos factores. No creo en la idea de un once fijo”, desarrolló el técnico antes de hablar de uno de sus hallazgos, Marcos Llorente. “Había jugado poco antes de mi llegada. La falta de minutos, es difícil. Que haya entrado tanto y tan bien tiene mucho mérito y habla muy bien de él como profesional”, señaló. Una reflexión sobre la participación en el equipo que tuvo que ampliar para referirse a Keylor Navas. “¿Qué le recomendaría? No soy quien para recomendar nada a Keylor ni a nadie. Pero siempre he pensado que el Madrid es el equipo más grande del mundo y no hay sitio más lindo para estar”, dijo.

A 10 días del Mundial de clubes, Mariano es duda por la lesión muscular que sufrió ante el Melilla, Casemiro progresa adecuadamente y Kroos —con problemas en la rodilla derecha— parece que también. “Me remito al parte médico. A priori no tendría problemas para llegar al Mundial. Yo le veo bien, pero es la palabra de los doctores”, explicó Solari. En el mismo parte aparece de manera recurrente Bale con el asterisco de tocado. “No se marchó lesionado con el Valencia, sólo con molestias. Había hecho dos esfuerzos muy grandes ante Eibar y Roma. Y también ante el Valencia. Se lo dije a él en inglés, que estaba contento con su commitment [compromiso]. A veces las cosas no se dan a pesar del esfuerzo. No tengo nada que recriminarle. Y además hizo un golazo a la Roma”, desarrolló Solari casi a modo de alegato en favor del galés, que ya suma 100 días sin ver puerta.

El Madrid estrena plaza en Primera. Los blancos no se miden a la Sociedad Deportiva Huesca desde 1963; entonces fue en un amistoso entre un conjunto de Primera y otro de Tercera. La escarapela y los datos refrendan la supremacía blanca. Los oscenses se agarran al ejemplo del Eibar y al clavo ardiendo de la cábala cromática. El Madrid ha sufrido siete derrotas esta temporada y cuatro fueron ante equipos azulgranas como ellos: CSKA (1-0), Levante (1-2), Barça (5-1) y el propio Eibar (3-0).