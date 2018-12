Bartomeu escribe una carta a Núñez, “un barcelonista que cambió la historia del club”

El FC Barcelona está de luto. El presidente más longevo de la entidad, Josep Lluís Núñez, falleció este lunes a los 87 años de edad. Y el club, que ha decretado cuatro días de luto oficial, habilitará una zona en la tribuna del Camp Nou para que los azulgrana puedan despedirse de él y rendirle homenaje. El Barça instalará un Espacio Memorial que estará abierto desde las 10 de la mañana de este martes hasta las nueve de la noche y, de nuevo, el miércoles de las 10 a las dos de la tarde. El funeral del empresario se celebrará este miércoles a las 10.15 en la iglesia de Sant Gervasi i Protasi de Barcelona.

Las condolencias y mensajes de ánimo a la familia se sucedieron durante toda la jornada. De entre las más sentidas destacan las palabras de Joan Gaspart, quien fuera su vicepresidente y, luego, le sucedió en el cargo. “He perdido un gran amigo y, como culé, al que ha sido para mí uno de los mejores presidentes del Barcelona”, decía en una entrevista en los informativos de Cuatro. “Si tengo que recordar una noche de felicidad que vivimos juntos me quedo con la de Londres, cuando ganamos la primera Copa de Europa. Aunque ahora pienso más en la familia, en la persona, que en los momentos deportivos”, añadía, al tiempo que se declaraba muy triste por la noticia.

Ese sentimiento invadió también a Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, que, también en declaraciones a Cuatro, se acordó de su homólogo en el Camp Nou. “Ha sido una gran pérdida. Fue un gran presidente. Éramos enemigos encarnizados, teníamos enfrenamientos deportivos, bastantes, pero luego eso queda olvidado. Se le tenía afecto”.

Se extendió en su pésame el actual presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien emitió una carta pública a Núñez, “un gran barcelonista que cambió la fisonomía del club”. Un club, que recordaba el dirigente azulgrana, “vivía momentos difíciles, desde muchos puntos de vista” cuando aquel llegó, en 1978. Por ello le reconoce que implementara un “nuevo concepto de gestión”, base del actual Barça, o que naciera con él La Masia. “Sabía que el futuro del equipo pasaba por generar talento local desde la excelencia y la innovación”. Núñez, apunta Bartomeu, “renovó la mentalidad del club” y se mostró convencido “de la naturaleza profundamente polideportiva del FC Barcelona”.

Personalidades del barcelonismo como el también ex presidente Joan Laporta, uno de los fundadores del Elefant Blau, un grupo de oposición al nuñismo, el ex jugador y técnico Pep Guardiola y el también ex jugador Ronald Koeman, quien llevó a las vitrinas del club con su gol en Wembley aquella primera Copa de Europa, también mostraron sus respetos. “Es una gran pérdida. Fue presidente durante muchos años”, dijo Guardiola, que envió un abrazo a la familia. Koeman, por su parte, se confesó “profundamente entristecido” y dijo de Núñez que fue “un gran presidente, un ser humano maravilloso”.

La Real Federación Española de Fútbol, el principal rival, el Real Madrid, así como otros muchos clubes de LaLiga, también enviaron sus condolencias a la familia Núñez.