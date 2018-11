Carlsen vs Caruana: la final del Mundial de Ajedrez 2018, en directo

EL PAÍS

No obstante, como apunta la excampeona mundial Susan Polgar, las partidas rápidas en ajedrez equivalen al "tie break" del tenis: los pronósticos no siempre se cumplen. Caruana ha mejorado mucho las partidas rápidas en el último año, y Carlsen no ha mostrado su mejor nivel en este torneo: el noruego tendió la mano para hacer tablas a Caruana en la duodécima partida cuando sus piezas negras tenían una ventaja clara.

