El Gran Premio de Abu Dabi en directo, la Fórmula 1 en vivo

Narrador deportivo

| Vuelta 16 | Sebastian Vettel ha intentado hacer un "Under Cut" con respecto a Valtteri Bottas que está exprimiendo sus neumáticos en estos momentos. Al tetracampeón no le va a salir la jugada porque la parada no ha sido buena y porque se ha encontrado en su salida con Esteban Ocon al que no ha tardado en rebasar.