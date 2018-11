Sergio Ramos: “Tomaré medidas contra la gente que intenta manchar mi carrera profesional”

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos anunció este sábado que quiere emprender acciones legales contra los medios de comunicación que se hicieron eco de una publicación de Football Leaks que revelaba anomalías en dos controles antidopajes del español. En un comunicado difundido a través de su cuenta de tuiter, el utrerano ha acusado a los periodistas de querer "manchar" su imagen.

"Estoy tranquilo, sí que es cierto que me duele, y evidentemente tomaré con mi equipo legal las medidas contra este tipo de gente que intenta manchar mi estatus y mi carrera profesional", dijo el capitán del Real Madrid en zona mixta este sábado tras la derrota contra el Eibar (3-0).

"En quince años (de carrera), jamás me he negado a un control antidoping, todo lo contrario. Nunca he incumplido ninguna norma y habré pasado unos 250-300 controles antidoping, por esto estoy tranquilo. Pero también preocupado por la gente que intenta manchar mi imagen", añadió.

De acuerdo con los documentos confidenciales de Football Leaks, el capitán del Real Madrid sufrió un control antidopaje anormal por un potente corticoide la noche de la victoria en Liga de Campeones en mayo de 2017, antes de ser absuelto por la UEFA, que consideró que su medicación fue autorizada.

Después de la final, el control antidopaje del jugador reveló la presencia de dexametasona, un potente corticoide prohibido en competición por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) salvo por administración local, informó el viernes Mediapart, apoyando su información en documentos secretos.

Los servicios médicos del Real Madrid reconocieron haber administrado el medicamento, pero mediante inyección intraarticular, algo permitido siempre y cuando se avise a la UEFA. El Real Madrid argumentó que, en mitad de las celebraciones por la consecución de la Champions, olvidaron dar este aviso. Este razonamiento convenció al organismo internacional, que archivó el caso advirtiendo al equipo blanco de que debía ser más cuidadoso en el futuro.

"Es un antiinflamatorio por el tema acromio clavicular que tuve en el hombro. Pero el tema se quedó más que cerrado", ha aclarado al respecto Sergio Ramos. "No soy yo quien tiene que detectar si hay mafias o no (detrás de estas revelaciones), la verdad solo tiene un camino. La mentira la puedes contar de mil maneras, pero no deja de ser mentira", añadió Ramos, que explicó que está al corriente de estas informaciones desde hace un mes y medio. "Tanto ayer como el último mes atrás he dormido tranquilo", zanjó.