Rayo y Villarreal no saben ganar

Al igual que la jornada anterior en el mismo escenario ante el Barça, el Rayo fue capaz de remontar un partido tras encajar un gol del Villarreal. Esta vez la reacción vallecana se quedó a medias, no lo perdió todo. Pero no pudo cerrar una victoria que se le resiste en su estadio, que no saborea desde la cuarta jornada en la que venció como visitante al colista Huesca. Tampoco supo ganar un Villarreal despersonalizado, que desde que goleó al Athletic en San Mamés seis estaciones atrás, alterna empates y derrotas que le alejan de las pretensiones nobles y que le hace encontrarse al filo de las posiciones de descenso con una plantilla que no está dando el rendimiento esperado. Javi Calleja se encuentra sostenido en el cargo de entrenador por los Roig, padre e hijo, dueños del club castellonense. En el banquillo rayista, Michel, a pesar angustiosa clasificación, tiene el apoyo de Vallecas. La paciencia tiene sus límites.

4-1-4-1 Miguel Ángel Sánchez 13 Dimitrievski 17 Luis Advincula 16 Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla Jordi Amat 7 Álex Moreno 21 Abdoulaye 27 Santiago Comesaña 22 Jose Pozo 11 Cambio 83' Sale Bebé Embarba 12 Cambio 74' Sale Elustondo Gilbert Imbula 8 Cambio 62' Sale Álvaro García Trejo 9 1 goles 45' Gol De Tomás 1 Asenjo 15 Miguelón 11 Cambio 72' Sale Sansone Jaume Costa 3 Tarjeta roja 91' Tarjeta roja Álvaro 4 Ramiro Funes Mori 14 Tarjeta amarilla 86' Tarjeta amarilla Trigueros 5 Santiago Cáseres 30 1 goles 32' Gol Samuel Chukwueze 8 Cambio 80' Sale Cazorla Fornals 7 Cambio 58' Sale Alfonso Pedraza Gerard Moreno 17 Karl Toko Ekambi 4-4-2 (D.P.) Javier Calleja

Ante el Villarreal, la mayor ambición y productividad ofensiva del Rayo quedó en poco por sus limitaciones defensivas de las que pudo sacar rédito a medias el Villarreal, un grupo de jugadores de buen pie, en estos momentos irreconocibles alguno de ellos, atenazados la mayoría por la inesperada situación que no saben cómo revertir. El atrevimiento del jugador del filial, Chukweze, con la mente limpia de malos pensamientos, puso en franquicia al Villarreal que no gestionó con éxito la ventaja.

El Rayo lo quería todo y se propuso adquirir el protagonismo del partido. A partir de la intensidad y el esférico, el conjunto de Michel se dispuso para minimizar a un Villarreal correcto en la elaboración y plano en ataque al que solo se asomaba Toko Ekambi caído en banda izquierda. El delantero camerunés complicó la vida a Ba en un par de acciones que terminaron en las manos de Dimitrievski, debutante el macedonio en la portería de Vallecas.

Se desplegaba el Rayo por las bandas y los centros laterales solo encontraban la referencia en ataque de Raúl de Tomás que apenas pudo conectar dos remates de cabeza que no llevaron peligro a la portería de Asenjo. Más reconocible el equipo vallecano, las apariencias correspondían al Villarreal generando más peligro en sus llegadas al área de Dimitrievski. Atacaba por dentro o por el costado izquierdo el equipo de Calleja y Samu Chukweze, en la banda diestra, apenas participaba del juego. Hasta que pasada la media hora, una apertura vertical, fue alcanzada por Chukweze y, tras un par de amagos, conectó su zurda para adelantar al Villarreal. El extremo nigeriano de 19 años, en su segundo partido en LaLiga, se estrenaba como goleador.

El Villarreal parecía controlar la situación, apenas inquietado en defensa y cada vez con más presencia ofensiva. Y en los últimos segundos del primer acto, se vio sorprendido con una jugada repetida una y otra vez por el Rayo. Advíncula se asoció con Trejo y el pase horizontal y raso del argentino fue cazado por Raúl de Tomás para lograr el empate.

Con la inercia positiva, el Rayo, tras el receso, puso la directa en busca de la necesitada victoria. El Villarreal, a duras penas, contuvo la efervescencia vallecana. Calleja no lo veía claro y retiró a Gerard Moreno para fortalecer el centro del campo con la entrada de Pedraza. Más certero estuvo Michel con la decisión tomada desde el banquillo: entró Álvaro García por Trejo y, el primer balón que tocó el sevillano, terminó en la portería de Asenjo tras recoger un rechace centrado del portero palentino tras un duro disparo de Raúl de Tomás.

Impreciso en su ofensiva el Villarreal, una concesión defensiva vallecana le pudo costar el empate, quedándose solo Pedraza ante Dimitrievski, aliviado el macedonio con el disparo desviado del almeriense. Calleja apostó por Sansone y el italiano correspondió anotando la igualada tras una diagonal de izquierda a derecha y un certero disparo. Antes y después el VAR tuvo que intervenir para ratificar dos goles amarillos anulados por sendos milimétricos fueras de juego. El Villarreal y Rayo se lanzaron hacia la remontada y propició un final de ida y vuelta que nadie pudo aprovechar.