Insustancial empate del Villarreal en Viena

En un ejercicio insustancial, y ya van demasiados en lo que va de curso, el Villarreal se marchó de Viena con un empate sin goles que, paradójicamente, le concede el liderato de un grupo apretadísimo con opciones para los cuatro integrantes, con una puntuación de seis puntos para el conjunto castellonense y al que siguen el Spartak de Moscú y Rangers con cinco y que cierra el Rapid con cuatro.

4-4-1-1 Dietmar Kühbauer 1 Strebinger 3 Mert Müldür 6 Tarjeta amarilla 85' Tarjeta amarilla Sonnleitner 19 Marvin Potzmann 17 Cambio 74' Sale Mbombo C. Dibon 9 Tarjeta amarilla 85' Tarjeta amarilla Veton Berisha 8 Tarjeta amarilla 74' Tarjeta amarilla Stefan Schwab 97 Ivan 39 Dejan Ljubicic 22 Cambio 91' Sale Manuel Martic Pavlovic 10 Cambio 45' Sale Christoph Knasmüllner Murg 13 Andrés 6 Víctor Ruiz 2 Mario 23 Cambio 45' Sale Ramiro Funes Mori Bonera 5 Tarjeta amarilla 42' Tarjeta amarilla Santiago Cáseres 22 Cambio 75' Sale Fornals Raba 19 Cazorla 16 Tarjeta amarilla 61' Tarjeta amarilla Alfonso Pedraza 24 Cambio 61' Sale Karl Toko Ekambi Tarjeta amarilla 44' Tarjeta amarilla Miguel Layún 10 Sansone 7 Gerard Moreno 3-5-2 Javier Calleja

El Villarreal fue de poco a nada en el partido hasta conseguir dar vida al conjunto austriaco humillado en la jornada anterior en La Cerámica y que, ante los suyos, superaron el vértigo de enfrentarse al equipo de Calleja, en la actualidad, un grupo sin alma, cada día más vulnerable, de discurso vacío, sin fútbol ni pegada, preocupante a nivel individual y coral. Tras un aceptable comienzo, el Villarreal se fue difuminando y vulgarizando, lo que animó al Rapid que en la segunda mitad se lanzó a por la victoria.

Nada hacía presagiar lo que acontecería en el transcurso del choque. Al cuarto de hora, Pedraza y Cáseres avisaron al Rapid de que el Villarreal no pretendía especular en el partido. El conjunto austriaco se tomó sus precauciones después de los cinco goles encajados dos semanas atrás en La Cerámica. Ni la acumulación de defensores evitaba las llegadas amarillas al área vienesa, con el portero Strebinger de protagonista al detener dos remates de Sansone y Raba. Las ocasiones del Villarreal no minaban la moral del Rapid, inferior al conjunto de Calleja que retocó el once con el pensamiento también en LaLiga.

R. Viena

Villarreal 42.9% POSESIÓN 57.1% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 5 INTERVENCIONES DEL PORTERO 4

3 TARJETAS AMARILLAS 4

0 TARJETAS ROJAS 0

13 FALTAS RECIBIDAS 11

11 FALTAS COMETIDAS 14

155 BALONES PERDIDOS 133

59 BALONES RECUPERADOS 62

7 FUERA DE JUEGO 1

0 PENALTIES 0

A las órdenes de Cazorla, en el eje del centro del campo el asturiano acompañando a Cáseres, el Villarreal aparentaba controlar la situación a la espera de encontrar el acierto en la meta austriaca. Con el paso de los minutos el Villarreal fue perdiendo intención. Al partido le faltaba ritmo, lo que beneficiaba al Rapid que se asomó al área de Andrés Fernández y al que Berisha obligó a intervenir. Los de Calleja no encontraban continuidad y cadencia en el juego, sin un jugador capaz de filtrar el último pase, alejado Cazorla de la mediapunta, poco participativos Raba y Sansone, más vertical que pausado Pedraza, esforzado y sin tacto Layún. Ante la poca pericia e imprecisión del Villarreal, los austriacos fueron soltándose en ataque, mientras los nervios aparecían en los jugadores amarillos cobrándose Cáseres y Layún sendas cartulinas amarillas antes de tomar el descanso.

Tras el receso, el Villarreal seguía igual de plano y el Rapid se lo pudo hacer pagar caro con una magnífica oportunidad de Pavlovic cuyo remate de primeras rozó el palo derecho de la portería Andrés Fernández que siguió la trayectoria del esférico con la mirada. El encuentro demandaba soluciones para el Villarreal desde el banquillo, mientras Calleja malgastó un recambio con la entrada de Funes Mori tras el descanso sustituyendo a Bonera. El defensa italiano, a sus 37 años, está para cuatro ratos. La entrada posterior de Ekambi, autor de dos goles y dos asistencias ante los austriacos en La Cerámica, aumentaba los argumentos ofensivos amarillos.

El Villarreal seguía atascado en ataque mientras el Rapid contestaba con balones directos y transiciones rápidas que alertaban a la defensa castellonense y a Andrés Fernández. Calleja intentó envidar con la entrada de Pablo Fornals buscando solucionar en un cuarto de hora tras desperdiciar 75 minutos, ya con el equipo austriaco sometiendo a un Villarreal desdibujado que no sacó rédito a su empuje final. El empate le deja el liderato y un sabor amargo mientras Calleja sigue perdiendo crédito.