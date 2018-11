Sergio Ramos: “Me enorgullece que me carguen la mochila de piedras”

Hubo pitos a Sergio Ramos procedentes de seguidores desperdigados por el fondo sur del Bernabéu que se contagiaron a otras tribunas. Ni a Bale, ni a Asensio, ni a Casemiro, ni a Modric, jugadores cuyo rendimiento esta temporada ha estado muy por debajo de sus propios estándares. De entrada, la bronca se centró en Ramos, uno de los futbolistas de la plantilla que menos han declinado tras el verano. El único que se ha manifestado púiblicamente contra la intención de la directiva de fichar un entrenador de "mano dura".

Cuando la megafonía anunció la alineación del capitán contra el Valladolid, los silbidos pesaron tanto como los aplausos. El partido todavía no arrancaba y el ambiente en las gradas se enrarecía. No pareció casual. La cadena SER informó esta semana que el escuadrón de unos 4.000 aficionados oficialmente organizados como “grada de animación” recibieron orden del club de no cargar contra el capitán, en previsión de que una pitada contra los jugadores encienda la mecha que acabe provocando un estallido contra Florentino Pérez. No todos respetaron la orden. Fueron muchos los que pitaron, y en esto coincidieron ampliamente con la directiva. Desde la derrota en el Sánchez Pizjuán, hace más de un mes, en el entorno presidencial señalan que los primeros culpables de la crisis son los capitanes: Marcelo, que está lesionado, y Ramos.

“Cuando las cosas no salen hay que mantener la calma y la insistencia en el esfuerzo”, dijo Ramos, al acabar el partido. “El equipo ha creído. El escenario ha sido complicado, por la racha de partidos sin ganar, por el cambio de entrenador… Entendemos perfectamente a la afición. Entendemos los silbidos. Nosotros somos los responsables. Pero después del primer gol, el Bernabéu se ha levantado y nos ha dado la confianza que necesitamos”.

La muchedumbre —especialmente desde el fondo sur— silbó al equipo durante una hora. Silbó con cada pase errado de los blancos y con cada ocasión clamorosa de los visitantes. Con el mano a mano de Antoñito fallado ante Courtois; con el paradón del belga al tiro de Villa; y con los disparos al travesaño de Alcaraz y de Villa, sucesivamente. Solo el gol en contra de Olivas aplacó la ira de la gente.

Solari: “Pedí a Vinicius que se atreva y encare” D. T. / MADRID “El partido estaba parado”, dijo Sergio González, el entrenador del Valladolid, para explicar la aleatoriedad que conlleva el triunfo del Madrid, que metió el 1-0, a su entender, cuando menos peligro estaba generando. “El chut de Vinicius va fuera de banda, pega en el defensa y va a gol. ¡Ha sido la suerte!”. Santiago Solari, el entrenador debutante en Liga, se presentó en la sala de conferencias como si llevase media vida haciendo lo mismo. “Le dije a Vinicius que se atreva”, dijo, cuando le preguntaron por las palabras que dirigió al oído del brasileño antes de que saltara al terreno de juego. “Que encare, y que defienda, porque el trabajo de banda es completo. Que encare no hace falta que se lo diga porque es lo que él sabe hacer. Que defienda sí hace falta”. “Necesitábamos ganar”, dijo el técnico madridista, que insinuó que nunca se esperó un partido sencillo. “De los momentos delicados no se sale ganando holgadamente. Eso es pensamiento mágico. Fue un partido muy duro contra un rival ordenado que hace daño a la contra”. “Me gustaría ganar 7-0 con tres goles de media chilena”, zanjó, casi riéndose. “Pero el fútbol es otra cosa. Y las dinámicas a veces son delicadas”.

Socios cabizbajos

Cuando el árbitro pitó el final, el marcador (2-0) recordó a la afición que la peor racha de resultados en Liga desde 20[/TEX]05 había concluido. Los vomitorios se llenaron entonces de largas columnas de socios cabizbajos, silenciosos, aplacados por los tres puntos, pero perplejos o aburridos ante el pobre espectáculo ofrecido. Ya nadie se acordó de pitar a Ramos, a quien incluso llegaron a provocar con silbidos mientras tomaba carrerilla para lanzar el penalti que supuso el 2-0. Ramos lanzó contra la portería del fondo sur y lo celebró gesticulando con más énfasis de lo normal.

“Ha sido un gesto de orgullo y dignidad”, dijo; “llevo muchos años trabajo. Respeto la opinión. Puedo no agradar a todo el mundo y siento el máximo respeto por la afición. Pero no me olvido que el orgullo me ha hecho llegar donde estoy”.

Pocos parecieron recordar este sábado que Ramos ha sido una de las principales palancas del Madrid ganador de la Décima, la Undécima, la Duodécima y la Decimotercera. Pocos repararon en que Ramos es un mito con botas, equiparable a Gento o Di Stéfano. En estos días de crisis nadie en la grada de animación señaló a Benzema o Bale. El galés, en cambio, fue pitado con estrépito por los hinchas apostados en el viejo gallinero cuando Solari lo sustituyó por Lucas en el minuto 70, el Madrid no pasaba del empate y vivía asediado.

“Es cuanto más calma hay que tener”, dijo Ramos, en los micrófonos de BeIN. “Pasan los minutos y hay que sacar el gen y el orgullo, la actividad que el equipo demostró desde siempre. Los tres puntos dan confianza”.

“No lo he notado”, contestó cuando le preguntaron si advirtió que hubo un sector que le pitó cada vez que tocó la pelota al inicio del partido. “Los que más tiempo llevamos, tenemos que asumir este rol. Yo soy el capitán y tengo que dar un paso al frente. Me siento orgulloso de que me carguen la mochila de piedras”.